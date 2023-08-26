Trabzonspor - Çaykur Rizespor Maçının İlk Yarısı 2-0 Sonuçlandı

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor ile Çaykur Rizespor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısını, deplasman ekibi 2-0 önde tamamladı.

Stat: Papara Park

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy

Trabzonspor : Uğurcan Çakır, Benkovic, Baniya, Larsen, Eren Elmalı, Kourmpelis, Bakasetas, Enis Bardhi, Tekliç, Visca, Umut Bozok

Çaykur Rizespor : Gökhan Akkan, Taha Şahin, Mocsi, Emirhan Topçu, Halil İbrahim Pehlivan, Mithat Pala, Varesanovic, Zeqiri, Olawoyin, Sauer, Benhur Keser

Goller: Dk.20 Mocsi, Dk.43 Benhur Keser (Çaykur Rizespor )

Sarı kartlar: Dk.21 Larsen ( Trabzonspor ), Dk.38 Mithat Pala (Çaykur Rizespor )

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor ile Çaykur Rizespor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısını, deplasman ekibi 2-0 önde tamamladı.

20. dakikada deplasman ekibi, maçta kaleyi tutan ilk şutta öne geçmeyi başardı. Sağ taraftan Emirhan Topçu'nun ceza sahası içerisine ortasına iyi yükselen Mocsi'nin kafa vuruşunda top, yerden sekerek filelere gitti: 0-1

32. dakikada Enis Bardhi'nin sol taraftan ceza sahasına ortasına penaltı noktasında Umut Bozuk'un vurdu. Savunmadan seken topa Bakasetas, altıpas içerisinde kafa vurdu. Meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı.

35. dakikada Sauer'in sağdan ceza sahası içerisine ortasında Zeqiri'nin gelişine vurduğu şutta, top yan direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

41. dakikada kazanılan faul atışında Enis Bardhi'nin dokunuşunda Bakasetas'ın yaklaşık 25 metreden bekletmeden yerden şutunda kaleci Gökhan Akkan, yatarak topu çelmeyi başardı.

43. dakikada Çaykur Rizespor'un 2. golü geldi. Sauer'in sağdan ceza sahası içerisine yaptığı ortada topu altıpas içerisinde Zeqiri kafa pasıyla Benhur Keser'e indirdi. Bu oyuncunun dokunduğu top 2. kez filelerle buluştu: 0-2

Mücadelenin ilk yarısını Çaykur Rizespor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.