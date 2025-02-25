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Trabzonspor, Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Trabzonspor, Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
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Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. haftasında konuk edeceği Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını Papara Park'ta yaptığı çalışma ile tamamladı. Antrenman, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde taktik ağırlıklı gerçekleşti.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. haftasında konuk edeceği Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını Papara Park'ta yaptığı çalışma ile tamamladı.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. haftasında sahasında karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Şenol Güneş, yönetiminde Papara Park'ta yapılan antrenman taktik ağırlıklı geçti. Bordo-mavililerde uzun süren sakatlığının ardından Draguş da takımdan ayrı çalıştı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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