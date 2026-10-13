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Trabzonspor, Beşiktaş maçı öncesi deplasman yasağının kaldırılmasını istedi

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Trabzonspor, Beşiktaş maçı öncesi deplasman yasağının kaldırılmasını istedi
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Trabzonspor Kulübü, 19 Ekim Pazartesi Beşiktaş ile oynayacağı maç öncesi deplasman yasağının kaldırılması için çağrı yaptı. Açıklamada, iki camia arasında engel bir sorun olmadığı ve yasakların Türk futbolundan tamamen kaldırılması gerektiği belirtildi.

TRABONSPOR Kulübü, 19 Ekim Pazartesi günü sahasında oynayacağı Beşiktaş karşılaşması öncesinde deplasman yasağının kaldırılması yönünde çağrıda bulundu.

Trabzonspor Kulübü, Beşiktaş ile oynanacak karşılaşma öncesinde deplasman taraftarı yasağına ilişkin yazılı açıklama yaptı. İki kulüp camiası arasında taraftarların karşılıklı olarak tribünlerde yer almasına engel teşkil edecek herhangi bir sorun bulunmadığı belirtilen açıklamada, deplasman yasaklarının Türk futbolundan tamamen kaldırılması gerektiği vurgulandı. Trabzonspor Kulübü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Trabzonspor ve Beşiktaş camiaları arasında, taraftarlarımızın karşılıklı olarak tribünlerde yer almasına engel teşkil edecek herhangi bir sorun bulunmamaktadır. 19 Ekim Pazartesi günü sahamızda oynayacağımız karşılaşmada Beşiktaş taraftarlarının Trabzon'da, Trabzonspor taraftarlarının da İstanbul'da oynanacak karşılaşmada takımlarını destekleyebilmelerini arzu ediyoruz. Futbolun ve tribünlerin ruhuna yakışmayan deplasman yasaklarının Türk futbolundan tamamen kaldırılması gerektiğine inanıyoruz. Bu doğrultuda, Trabzon Valiliğimiz başta olmak üzere ilgili tüm yetkililerden, gerekli adımların atılması konusunda destek bekliyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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