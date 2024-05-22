Trabzonspor, Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşılaşacak

Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarın Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Beşiktaş ile karşılaşacak Trabzonspor, 16. kez oynayacağı final maçında 10. kez Türkiye Kupası'nı müzesine götürmek istiyor.

Ligde ilk mücadele ettiği 1974-1975 sezonunda kupada final oynamayı başaran bordo-mavililer, bugüne dek 15 final maçının 9'unu kazanma başarısı gösterdi.

Karadeniz ekibi, bugüne dek ikişer kez Beşiktaş ve Gençlerbirliği, birer kez de Galatasaray, Bursaspor, Adana Demirspor, Fenerbahçe ve Alanyaspor karşısında Türkiye Kupası şampiyonluğuna uzandı.

İlk kez 1976-1977 sezonunda Beşiktaş karşısında kupayı elde eden Karadeniz ekibi, 1977-1978'de Adana Demirspor, 1983-1984'te Beşiktaş, 1991-1992'de Bursaspor, 1994-1995'te Galatasaray, 2002-2003 ve 2003-2004'te Gençlerbirliği, 2009-2010'da Fenerbahçe, 2019-2020 sezonunda da Alanyaspor karşısında finali kazanarak kupayı müzesine götürmüştü.

3 yıl sonra tekrar kupayı istiyor

En son 2019-2020 sezonu Türkiye Kupası finalinde Alanyaspor'u 2-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan bordo-mavililer, 3 sezon aradan sonra tekrar bu başarıyı tekrarlamak istiyor.

Bordo-mavililer, 2020-2021 sezonunda ilk oynadığı 5. eleme turunda, 2021-2022 sezonunda yarı finalde, 2022-2023 sezonunda da çeyrek finalde elenmişti.

Doğan'ın ilk kupası olacak

Trabzonspor'un kupayı kazanması halinde, Ertuğrul Doğan başkanlığındaki yönetim kurulunun ilk kupası olacak.

Yöneticilik döneminde Ziraat Türkiye Kupası ve lig şampiyonluğu yaşayan Doğan, siyah-beyazlı takım karşısında mutlu sona ulaşılması halinde 26 Mart 2023'de seçildiği kulüp başkanlığı görevi dönemindeki ilk kupa sevincini yaşayacak.

Trabzonspor'un oynadığı final maçları

Trabzonspor'un 15 kez oynadığı Türkiye Kupası finallerinde aldığı sonuçlar şöyle: