Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, İlçe Belediye Başkanları ve Taraftarlarla Buluştu

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, ilçe belediye başkanları ve Farozlular Taraftarlar Derneği ile bir araya geldi.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Doğan ve beraberindekiler, Trabzon'daki belediyelerin başkanları ile kahvaltıda buluştu.

Programa, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Ortahisar Belediye Başkan Vekili Sibel Alemdaroğlu, Beşikdüzü Belediye Başkanı Cahit Erdem, Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız, Çarşıbaşı Belediye Başkanı Ahmet Keleş, Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, Köprübaşı Belediye Başkanı Ali Aydın, Düzköy Belediye Başkanı Selim Çelenk ve Dernekpazarı Belediye Başkanı Mehmet Aşık katıldı.

Doğan, Asbaşkan Zeyyat Kafkas ve yönetim kurulu üyeleri, daha sonra Farozlular Taraftarlar Derneği'ni ziyaret etti.

Doğan'ın meşalelerle karşılandığı ziyarette, Dernek Başkanı Emrah Urcu ve taraftarlar yer aldı.

Urcu, ziyaretin anısına Doğan'a plaket takdim etti. Doğan ise taraftarların formalarını imzaladı.