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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan Adalet Çağrısı

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan Adalet Çağrısı
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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, futbol sahnesindeki adaletsizliğe karşı duracaklarını ve haklarını aramaktan vazgeçmeyeceklerini vurguladı. Mücadelenin yalnızca kulüplerinin değil, tüm haksızlığa uğrayanların davası olduğunu belirtti.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, futbol sahnesindeki adaletsiz düzene boğun eğmeyeceklerini ve ayrıcalıklara teslim olmayacaklarını belirterek, "Bu mücadele yalnızca bir kulübün değil, hakkı gasp edilen herkesin davasıdır. Unutmayınız ki hakikatin güneşi bulutların arasında kaybolsa da asla batmaz. Adalet isteyenler olarak bedel ödemeyi zaten göze almıştık. Ne verilen cezalar ne de yıldırma politikaları bizi yolumuzdan döndüremez" dedi.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, bordo-mavili kulübün internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, adalet isteyenler olarak bedel ödemeyi göze aldıklarını dile getirerek şu ifadelere yer verdi:

"Futbolumuz yıllarca adaletsizliğin gölgesinde sınanmış, ayrıcalığın hüküm sürdüğü bir tiyatroya dönüştürülmüş, nice haklı mücadele baskı ve anlamsız cezalarla bastırılmaya çalışılmıştır. Bizler, 'Bir yerdeki adaletsizlik, her yerdeki adalet için tehdittir' sözünden hareketle haksızlığa sessiz kalmadan yolumuza devam ettik. Çünkü adaletsizlik ödün verildikçe büyüyen, göz yumuldukça kök salan bir zehirdir. Ona boyun eğmek yalnızca bugünü değil, yarını da karanlığa mahkum bırakmak anlamına gelir.

Şu bir gerçek ki, en büyük dönüşümler en sert şekilde sınanan iradelerden doğmuştur. Haklı bir dava uğruna uğraş verenler zamanın kirli çarklarını adaletin yönüne çevirmeyi başarmışlardır. Çünkü adalet, onu savunmaktan korkmayanların ve dimdik duranların omuzlarında yükselir. Trabzonspor olarak, bu mücadeleyi yalnızca kendimiz için değil, Anadolu'nun tüm mazlum kulüpleri için de sürdürüyoruz. Futbol sahnesindeki adaletsiz düzene boyun eğmeyeceğiz, ayrıcalıklara teslim olmayacağız. Bu mücadele yalnızca bir kulübün değil, hakkı gasp edilen herkesin davasıdır. Unutmayınız ki hakikatin güneşi bulutların arasında kaybolsa da asla batmaz. Adalet isteyenler olarak bedel ödemeyi zaten göze almıştık. Ne verilen cezalar ne de yıldırma politikaları bizi yolumuzdan döndüremez. Rahmetli Başkanımız Özkan Sümer'in dediği gibi, haksızlığı hiçbir zaman hak olarak görmedik, görmeyeceğiz. Haksızlığa karşı susmayacağız." - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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