Trabzonspor'da Atay Aktuğ için anma töreni düzenlendi / Video eklendi

TRABZONSPOR'da, hayatını kaybeden eski futbolcu ve başkan Atay Aktuğ için anma töreni düzenlendi. Bordo-mavili kulüpte gerçekleştirilen törende Aktuğ'un Trabzon spor'a kattığı değerler ve camiada bıraktığı izler vurgulandı.

Trabzon spor'da, hayatını kaybeden eski futbolcu ve başkan Atay Aktuğ için Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri idari binasında anma töreni gerçekleştirildi. Törene Atay Aktuğ'un yakınlarının yanı sıra; Trabzon Valisi Tahir Şahin, Trabzon İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bahattin Murat Yakın, Trabzon Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, eski Trabzon spor başkanlarından Ahmet Celal Ataman, Trabzon spor Divan Kurulu Başkanı Mahmut Ören, Trabzon spor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, teknik direktör Fatih Tekke ve futbolcular katıldı.

KAFKAS: TRABZONSPORLU VE TRABZON BEYEFENDİSİYDİ

Atay Aktuğ'un, bordo mavili camiaya yaptığı katkıları ve Trabzon spor'a olan bağlılığını anlatan Trabzon spor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, "Bugün burada kulübümüzün tarihine iz bırakmış çok kıymetli bir ismi eski futbolcumuzu, kaptanımızı ve başkanımızı, Atay Aktuğ'u anmak üzere bir araya gelmiş bulunmaktayız. Atay Aktuğ sadece sahada ter döken değil, yönetici, başkan ve belediye başkanı olarak üstlendiği görevlerin ötesinde şehrin ve Trabzon spor'un ruhunu taşıyan, bu kulübün değerlerini yaşayan ve yaşatan bir Trabzonsporlu ve Trabzon beyefendisiydi. Formamızı giydiği yıllarda gösterdiği mücadele, kaptan olarak üstlendiği sorumluluk ve ardından yönetici ve başkan olarak kulübümüze yaptığı katkılar onun Trabzon spor'a olan bağlılığının en açık göstergesidir" ifadelerini kullandı.

'BIRAKTIĞI İZLER VE HATIRALAR HER ZAMAN BİZİMLE OLACAKTIR'

Kafkas, Aktuğ'un başkanlığı döneminde yaşattığı Türkiye Kupası sevinciyle kulübün tarihindeki önemli hatıralardan biri olarak daima yaşayacağını ifade ederek, "Öyle bir değeri uğurlamanın hep birlikte hüznünü yaşıyoruz. Ancak biliyoruz ki onun Trabzon spor'a olan sevgisi, bıraktığı izler ve hatıralar her zaman bizimle olacaktır. Trabzon spor tarihindeki müstesna yeri daima korunacaktır. Ben dünyada örneği olduğunu düşünmüyorum, bir spor kulübünde, bir camiada hem futbolcu hem başkan olarak camiamızda 3 isim var. Rahmetli Özkan Hocamız ruhu şad olsun. Atay Başkanımız da ebediyete intikal etti. Allah Faruk Özak başkanımıza uzun ömürler nasip etsin. Merhum Atay Aktuğ başkanımıza Allah'tan rahmet, başta kıymetli ailesi olmak üzere tüm camiamıza ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun" dedi.

ÖREN: TRABZON'A VE TRABZONSPOR'A DEĞER KATAN BİR ÖMÜR SÜRMÜŞTÜR

Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Mahmut Ören, Atay Aktuğ'un, Trabzonspor camiasının hafızasında yer etmiş bir değer, bir gönül insanı olduğunu belirterek, "1967-1973 yılları arasındaki altı sezon boyunca Trabzonspor formasını onurla terleten; futbolculuk kariyerinde 6 numaralı formasıyla İdmanocağı ve Akçaabat Sebatspor'da da aynı aidiyetle mücadele eden Atay Aktuğ, sahadaki duruşunu hayatının her safhasına taşımış nadide bir isimdi. Atay Başkan mütevazı kişiliği, vakur duruşu ve sağduyulu yaklaşımıyla futbol camiasının gönlünde yer edinmiş, saygın karakteri ile hem kulübümüze hem de şehrimize değer katmış çok özel bir insandı. O; mütevazı kişiliği, sağduyulu yaklaşımı ve vakur duruşuyla yalnızca bir spor adamı değil, aynı zamanda bu şehrin hafızasında yer etmiş gerçek bir gönül insanıydı. İyi bir mühendis, iyi bir yönetici ve her şeyden önce de iyi bir insan olarak; Trabzon'a ve Trabzonspor'a değer katan bir ömür sürmüştür. Bugün bize düşen en büyük sorumluluk; onun bıraktığı değerlere sahip çıkmak ve mirasını yaşatmaktır" diye konuştu.

Program, daha sonra yapılan duaların ardından sona erdi. Atay Aktuğ'un cenazesi, ikindi vakti İskenderpaşa Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Sülüklü Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

