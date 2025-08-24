Trabzonspor, Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti

Trendoyol Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor, evinde Hesap.com Antalyaspor'u 1-0 yenerek galibiyet serisine devam etti. Maçta tek golü Savic attı.

Stat: Papara Park

Hakemler: Ali Yılmaz, Furkan Ürün, Esat Sancaktar

Trabzonspor : Uğurcan Çakır, Pina, Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Okay Yokuşlu, Folcarelli (Dk. 46 Mendy), Olaigbe (Dk. 71 Ozan Tufan), Zubkov (Dk. 84 Arif Boşluk), Augusto (Dk. 71 Visca), Onuachu (Dk.90+1 Sikan)

Hesap.com Antalyaspor : Abdullah Yiğiter, Bünyamin Balcı (Dk. 82 Mert Yılmaz), Veysel Sarı (Dk. 60 Giannetti), Dzhikaya, Paal, Soner Dikmen (Dk. 46 Kaluzinski), Ceesay, Abdülkadir Ömür, Van de Streek (Dk. 46 Güray Vural), Storm, Cvancara (Dk. 75 Poyraz Efe Yıldırım)

Gol: Dk. 39 Savic (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 33 Batagov (Trabzonspor) Dk. 35 Van de Streek, Dk. 88 Mert Yılmaz (Hesap.com Antalyaspor )

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Hesap.com Antalyaspor'u 1-0 yendi.

49. dakikada Kaluzinski'nin soldan ortasında direk yakınından Güray Vural'ın dokunduğu top üsten auta gitti.

56. dakikada Kaluzinski'nin ceza alanı dışından şutunda kaleci Uğurcan Çakır, yatarak topu çeldi.

63. dakikada Kaluzinski'nin aşırtma vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, güçlükle topu kornere gönderdi.

76. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın pasında, Visca'nın ceza alanı sol çaprazından şutunda top kaleci Abdullah Yiğiter'de kaldı.

85. dakikada Kaluzinski'nin soldan ortasında, ceza alanı içinde Giannetti'nin kafa vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, yatarak topu kornere çeldi.

Trabzonspor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Kaynak: AA / Selçuk Kılıç - Spor
