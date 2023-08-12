Trabzonspor, Antalyaspor'u 1-0 Mağlup Etti

Trabzonspor, Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun açılış maçında sahasında konuk ettiği Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Trabzonspor'da Umut Bozok ve Stefano Denswil açıklamalarda bulundu.

Zor bir maç olduğunu söyleyen Umut Bozok, "Tribündeki bütün taraftarlara teşekkür ediyorum. Ortam, atmosfer çok güzeldi. Bu, ilk maç için önemliydi. Zor bir maç, iyi bir rakip. Ben Antalyaspor'u çok beğeniyorum. İçerde ilk maç çok önemliydi. Kamptan geliyoruz. Kamp bizim için çok zordu. Sakatlık da yaşadık maalesef. İyi bir şekilde başladık. Şimdi önümüzde zor bir maç var. Ona da iyi bir şekilde hazırlandık. Önümüzdeki hafta çok zor bir maç var" dedi.

"GOL YEMEMEK, BİZİM İÇİN ÖNEMLİYDİ"

Antalyaspor'un iyi bir takım olduğunu belirten Bozok, "Saha zemini çok kötüydü. Zordu bizim için. İlk 30 dakika golden sonra biraz performansı düşürdük. Hoca bizim pres yapmamızı istiyor. Pres yapmak için bayağı bir tempo bayağı bir fiziksel olarak yormamız lazım. İyiyiz ama hava şartları baya zorluydu. Bence 30'uncu dakikadan sonra biraz tempomuz düştü. Ama takım halinde gol de yemedik. Bu bizim için önemliydi. Antalya takımı iyi bir takım. Yeni transferleri de etkili. Forveti beğeniyorum. Zor bir maç. Sonuçta galibiyeti aldık" ifadelerini kullandı.

"ZOR BİR MAÇ, BÜYÜK BİR DERBİ OLACAK"

Süper Lig'in 2'nci haftasında Galatasaray ile karşılaşacakları maçı değerlendiren Umut Bozok, "Haftaya Galatasaray maçımız var. Galatasaray son şampiyon. Tabii ki iyi bir takım. Transferler de yaptılar. Güzel bir statta, güzel bir atmosferde oynayacağız. En iyi şekilde değerlendirmemiz lazım. Zor bir maç, büyük bir derbi olacak" diye konuştu.

DENSWIL: BÜTÜN TAKIM 3 PUAN İÇİN KALBİNİ VERDİ

Yeni sezonun ilk golünü atan Stefano Denswil ise "Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. İlk saniyeden son saniyeye kadar bizi desteklediler. 3 puanı almamızda bize çok yardımcı oldular. Tribünlere baktığımda neredeyse tam dolu bir stat gördüm. Bizi desteklemek için gelen taraftarlarımıza 3 puanı verebildiğimiz için de son derece mutluyuz. Kişisel açıdan yorumlamak gerekirse zaten fotoğrafı sosyal medyada gördünüz. Takım açısından çok sıkı çalıştık. Çok sıkı çalıştığımız iyi bir kamp dönemi geçirdik. Hatta en son haftamızda bile çok sıkı çalışıyorduk. Ama şunu söyleyebilirim sahada sadece ilk 11 ile kazanmıyorsunuz. Yedek kulübesinden gelen kişilerin de katkıları çok önemli. Bugün gördük ki yedekten gelen arkadaşlarımız da çok sıkı çalıştılar. Takıma iyi enerji verdiler. 3 puan aldığımız için çok mutluyuz. Gelecek haftaya galibiyetle başlıyoruz. İkinci yarıda zorlandığımız bir ara oldu. Ama bundan ayakta kalmayı başardık. Oyunun böyle anları vardır. Önemli olan da bu anlarla başa çıkabilmek. Bütün takım 3 puan için bütün kalbini verdi" dedi.