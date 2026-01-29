Haberler

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, Antalya'ya hareket etti. Kafilede Konyaspor'a transfer olan oyuncular yer almazken, takımın son durumuyla ilgili bilgiler paylaşıldı.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor ile yarın deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor, Antalya'ya gitti. Konyaspor'a transfer olan Olaigbe ve Baniya kafilede yer almadı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri2nde Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan taktik antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, saat 16.00 sıralarında Türk Hava Yolları'na (THY) ait özel uçakla Antalya'ya hareket etti. Bordo-mavili kafilede 20 futbolcu yer aldı. Konyaspor'a transfer olan Olaigbe ve Rayyan Baniya kafilede yer almazken, Stefan Savic'in ise tedavisi devam ediyor.

Trabzonspor'un, Antalyaspor kafilesinde 20 oyuncu yer aldı:

"Andre Onana, Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Arseniy Batagov, Chibuike Nwaiwu, Taha Emre İnce, Wagner Pina, Mustafa Eskihellaç, Mathias Lovik, Okay Yokuşlu, Salih Malkoçoğlu, Tim Jabol Folcarelli, Christ Inao Oulai, Benjamin Bouchouari, Ozan Tufan, Anthony Nwakaeme, Ernest Muçi, Felipe Augusto, Oleksandr Zubkov ve Paul Onuachu." - TRABZON

