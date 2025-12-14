Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Aliağa Petkimspor'u 105-91 ile geçerek önemli bir galibiyet aldı.
Salon: ENKA
Hakemler: Zafer Yılmaz, Ali Şakacı, Murat Ciner
Aliağa Petkimspor: Whittaker 13, Efianayi 12, Bulumbergs 11, Mustafa Kurtuldum, Floyd 6, Franke 23, Utomi, Yunus Emre Sonsırma 3, Troy Selim Şav 2, Sajus 21
Trabzonspor : Reed 30, Tinkle 5, Berk Demir 12, Hamm 10, Taylor 16, Cem Ulusoy 7, Yeboah 17, Ege Arar, Dorukhan Engindeniz, Delgado 8
1.? ?Periyot: 23-25
Devre: 48-50
3.? ?Periyot: 75-76
Kaynak: AA / Gökhan Düzyol - Spor