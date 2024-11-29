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Trabzonspor, Alanyaspor Maçı İçin Hazırlıklarını Tamamladı

Trabzonspor, Alanyaspor Maçı İçin Hazırlıklarını Tamamladı
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda oynayacağı Alanyaspor maçı hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde tamamladı. Takım, Alanya'ya hareket etti.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda oynayacağı Alanyaspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı çalışmayla tamamladı.

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenman taktik ağırlıklı geçti. Bordo-mavililer, idmanın ardından Alanya'ya hareket etti.

Karadeniz ekibinde; Savic, Barisic ve Nwakaeme maç kadrosunda yer almadı.

Bordo-mavililerin 22 kişilik kamp kadrosu şu şekilde:

"Uğurcan, M. Taha, Onuralp Çevikkan, Malheiro, Arif Boşluk, Hüseyin Türkmen, Serdar Saatçi, Batagov, Ali Şahin, Eren Elmalı, Lundstram, Ozan Tufan, Salih Malkaçoğlu, Mendy, Umut Güneş, Vişça, Cihan Çanak, Cham, Dragus, Banza, Enis Destan, Poyraz Efe Yıldırım." - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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