Trabzonspor, Alanyaspor karşısında üstünlüğünü koruyamadı

Trendyol Süper Lig 12. hafta maçında Trabzonspor ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geldi. Papara Park'ta oynanan maç, 1-1 berabere bitti.

ZORLU MAÇTA KARŞILIKLI GOLLER

Ev sahibi ekibi Trabzonspor'un golü 15. dakikada Paul Onuachu'dan, konuk ekibin golü ise 73. dakikada Ianis Hagi'den geldi.

TRABZON'DA PUANLAR PAYLAŞILDI

Bu sonuçla birlikte her iki takım da puanları paylaştı. Trabzonspor, puanını 25'e, Corendon Alanyaspor ise 15'e yükseltti. Ligin bir sonraki maçında Trabzonspor, RAMS Başakşehir deplasmanına gidecek. Corendon Alanyaspor, sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.