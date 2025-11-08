Haberler

Trabzonspor, Alanyaspor karşısında üstünlüğünü koruyamadı

Trabzonspor, Alanyaspor karşısında üstünlüğünü koruyamadı
Güncelleme:
Trendyol Süper Lig 12. hafta maçında Trabzonspor, sahasında Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

  • Trabzonspor ile Corendon Alanyaspor arasında oynanan Trendyol Süper Lig 12. hafta maçı 1-1 berabere sonuçlandı.
  • Trabzonspor'un golü 15. dakikada Paul Onuachu'dan, Corendon Alanyaspor'un golü 73. dakikada Ianis Hagi'den geldi.
  • Trabzonspor 25 puana, Corendon Alanyaspor 15 puana yükseldi.

Trendyol Süper Lig 12. hafta maçında Trabzonspor ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geldi. Papara Park'ta oynanan maç, 1-1 berabere bitti.

ZORLU MAÇTA KARŞILIKLI GOLLER

Ev sahibi ekibi Trabzonspor'un golü 15. dakikada Paul Onuachu'dan, konuk ekibin golü ise 73. dakikada Ianis Hagi'den geldi.

TRABZON'DA PUANLAR PAYLAŞILDI

Bu sonuçla birlikte her iki takım da puanları paylaştı. Trabzonspor, puanını 25'e, Corendon Alanyaspor ise 15'e yükseltti. Ligin bir sonraki maçında Trabzonspor, RAMS Başakşehir deplasmanına gidecek. Corendon Alanyaspor, sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıCarsambali:

Alanyaspor ikinci yari Ts yi cok ezdi...Fatih Tekke sakin bir daha bu taraftarlar maca niye gelmiyor demesin..Millet iskence futbol izlemek zorunda degil..Senin U19 takimin Avrupa da final oynadi,yahu bir tane futbolcu bile alip oynatmazmi insan..Muci'de israrla inat etmek demek Ts de forma hayali kuran genclere ihanet etmektir..Takima yillardir 8 ve 10 numara almamak Ts ye hainlik etmektir..

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
