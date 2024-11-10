Üye Girişi
Haberler

Trabzonspor'a Çaykur Rizespor deplasmanında şok

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Çaykur Rizespor'a 3-1 mağlup oldu. Bu sonuçla bordo mavili takım, ligde üst üste 3. mağlubiyetini aldı.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan maçı Rizespor 3-1 kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Amir Hadziahmetovic, David Akintola ve Ibrahim Olawoyin kaydetti. Trabzonspor'un tek golü ise Edin Visca'dan geldi. Bu sonuçla Rizespor puanını 13'e çıkarırken, Trabzonspor 12 puanda kaldı.

Trabzonspor'a Çaykur Rizespor deplasmanında şok

TRABZONSPOR'DA İŞLER YOLUNDA GİTMİYOR

Bu sezon 3. mağlubiyetini alan Trabzonspor ligde oynadığı son 3 maçta yenildi. Bordo mavili takım bu süreçte Göztepe, Fenerbahçe ve Rizespor'a boyun eğdi. Şenol Güneş'in takımı bu sezon sadece iki maçta galip geldi. İlhan Palut'un çalıştırdığı Rizespor, son 4 maçta 3. galibiyetini aldı.

Trabzonspor'a Çaykur Rizespor deplasmanında şok

PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA

Rizespor bu sonuçla puanını 13'e çıkardı. Trabzonspor ise 12 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Rizespor, Eyüpspor'a konuk olacak. Trabzonspor ise Adana Demirspor ile oynayacak.

Trabzonspor'a Çaykur Rizespor deplasmanında şok
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir'de

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özel deftere düştüğü mesaj

 Tüm Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu

Saat 9'u 5 geçe hayat durdu

 Esenyurt'a kayyum atanan Can Aksoy, 10 Kasım töreninde protesto edildi

Esenyurt kayyumu Can Aksoy'a 10 Kasım töreninde büyük şok
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 9 yıl aradan sonra ilk kez Çankaya Köşkü'nde toplanıyor

Milyonların gözü Erdoğan liderliğindeki bu toplantıda
500

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıibrahim yılmaz:

yaw dayı sizin döneminiz devriniz bitti. oyun mantiginizida herkez çözdü. yenilere bırakın artik

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBayram Ayvenli:

Hoca git torun sev

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manisa elektrik kesintisi! 10-11 Kasım Akhisar, Turgutlu, Yunusemre elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 10-11 Kasım Küçükçekmece, Pendik, Ümraniye, Esenyurt elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 10-11 Kasım Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Karatay, Meram, Selçuklu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 10-11 Kasım Karabağlar, Bornova, Buca elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Real Madrid Osasuna maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Real Madrid Osasuna geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları ve sözleri Taksim metro intihar girişimi SON DAKİKA! 10 Kasım saat 9.05'te niye siren çalıyor? Brighton Manchester City maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Brighton Manchester City maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? 11 Kasım 2024 Günlük Burç Yorumları! Akrep, Oğlak, Balık, Yengeç burcu yorumu! 11 Kasım AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.