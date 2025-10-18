Trabzonlular Federasyonu'nda Birlik Çağrısı

Trabzonlular Federasyonu Başkanı İsmail Turgut Öksüz, 27 Ekim 2024'te yapılan ve mahkeme kararıyla iptal edilen Trabzon Dernekler Federasyonu başkanlık seçiminin iptalinin ardından yaptığı açıklamada, Trabzonluların tek çatı altında birleşmesi gerektiğini söyledi.

Trabzon Dernekler Federasyonu'nun 27 Ekim 2024'te yapılan genel kurulda İsmail Turgut Öksüz ile İsmail Şatıroğlu yarışmış, sandıktan çıkan sonuçla Şatıroğlu başkanlık koltuğuna oturmuştu. Ancak Öksüz cephesi seçime itiraz ederek sonucu yargıya taşımıştı. İstanbul 9. Asliye Hukuk Mahkemesi, 16 Ekim 2025 tarihli duruşmada davayı karara bağladı. Mahkeme, genel kurulun ve bu kurulda alınan tüm kararların iptaline hükmetti. Mahkemenin kararı sonrası Trabzonlular Federasyonu Başkanı İsmail Turgut Öksüz, basın toplantı düzenleyerek açıklamalarda bulundu. Trabzonlu derneklerin tek çatı altında birleşmesi gerektiğini vurgulayan Öksüz, "Trabzon Dernekleri Federasyonu'na aday olmadan önce İstanbul'da başka bir federasyonumuz vardı, İstanbul Trabzonlular Federasyonu. Adaylık sürecine başlamadan önce Sayın Dursun Çağlayan'ı ziyaret ettik. Dursun Başkan'la 'İstanbul'da çok başlılıkların önüne nasıl geçebiliriz, iki federasyonu nasıl birleştirebiliriz?' diye istişare ettik. Bu yola çıkarken Trabzonluların tek çatı altında birleşmesi gerektiğini, birlik içinde hareket etmenin önemini vurguladık. Bizlerin de yer aldığı bu süreçte, arkadaşlarımızla ve ekibimizle kimseyi ayrıştırmadan samimi bir şekilde yola çıktık. Sayın Dursun Başkan bana, 'İsmail Başkan, şeref duyarım. Hatta iki federasyonu birleştiren başkan olduğun için derneğin kasasına hatırı sayılır bir miktarda katkıda bulunurum' demişti. Biz bundan onur duyduk ve bu uzun yola kararlılıkla çıktık. İstanbul'da ne kadar derneğimiz varsa hepsini tek tek ziyaret ettik. Trabzon Dernekleri Federasyonu Başkanlığı'na aday olan birinin, kendi iradesi ve gücüyle herkesi bir çatı altında toplayabileceğini anlatmaya çalıştık. Çünkü Trabzon, sadece Trabzonlulara sığmayacak kadar büyük bir camiadır. Bunun bilincindeyiz" ifadelerini kullandı.

"Yola çıktığım hiç kimseyi yarı yolda bırakmam"

Trabzonluların birliği için mücadelelerinin süreceğini belirten Başkan Öksüz, "Yola çıktığım hiç kimseyi yarı yolda bırakmadım, bırakmayacağım. Haklarını savunmaktan geri durmadım, durmayacağım. Bir karar alındı, mahkeme de bu konuda hükmünü verdi. Bu karara benim değinmem söz konusu değil, çünkü bu konu hukuku ilgilendiriyor. Bizim de Trabzonlular Federasyonumuzda bir hukuk kurulu başkanımız ve geniş bir ekibimiz var. Trabzonlular Federasyonu'nun içinde nasıl bir gençliğin, nasıl bir dinamizmin olduğunu hep birlikte bir kez daha göreceğiz. Bizim yolumuz aynı, hayalimiz aynı; asla değişmedi, değişmeyecek. Allah bu canı bu bedene verdiği sürece bu yoldan vazgeçmeyeceğim. Bu iki federasyonu tek çatı altında birleştirme hayalim devam ediyor. İnşallah da başaracağız. Bunu, Trabzonluların birliğini isteyen herkesle birlikte başaracağız" şeklinde konuştu.

Saran: "Türk adaleti ilk kararı vermiş, genel kurulda yapılan seçim iptal etmiştir"

Devam eden hukuki süreçle ilgili açıklamalarda bulunan Avukat Enes Malih Saran ise şu cümleleri kaydetti:

"Her ne kadar çaba ve mücadelemiz olsa da seçimde çeşitli durumlara engel olamadık. Netice itibarıyla, konuşmamın başında da ifade ettiğim gibi, bu açıklamayı yapmak bizim için zaruri hale geldi. Hatta bizim açıklamamız, onların açıklamalarına göre biraz daha sade olacak. Çünkü bizim açıklamamızda benzer kelimeleri yan yana kullanma ihtiyacı yok. Hiç konuşma yapmadan, duruşma tutanağını paylaşarak konuyu açığa kavuşturabiliriz. Kimse Trabzon Dernekleri Federasyonu'nun iradesine ve demokratik işleyişine gölge düşüremeyecek. Bu genel kurula karşı başlattığımız hukuki süreç sonucunda Türk adaleti ilk kararını vermiştir. Genel kurulun tüm kararları ve yapılan seçim iptal edilmiştir." - İSTANBUL