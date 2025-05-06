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Trabzon, YURTLİG Futbol Bölge Finallerinde Şampiyon Oldu

Trabzon, YURTLİG Futbol Bölge Finallerinde Şampiyon Oldu
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Erzurum'da düzenlenen YURTLİG Futbol Bölge Finalleri'nde Trabzon, Bayburt'u penaltı atışlarıyla yenerek şampiyonluğu elde etti. Trabzon, bu başarıyla Türkiye finallerine katılma hakkı kazandı.

Erzurum'da yapılan ve 11 takımın katıldığı YURTLİG Futbol Bölge Finallerinde seri penaltı atışları sonucu Bayburt engelini geçen Trabzon şampiyon oldu. Trabzon ekibi YURTLİG Türkiye finallerine katılacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYGM) tarafından düzenlenen ve Erzurum GSİM Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen YURTLİG Futbol Bölge Birinciliği maçları sona erdi. Şampiyonluk kupasını Trabzon ekibi aldı. Kazım Karabekir Stadı Kampüsü 2 Nolu Sentetik Sahalarında oynanan final maçında Trabzon ile Bayburt karşılaştı. Tertip Komitesi üyeliğini Eğitim Şube Müdürü İbrahim Şimşek ile Vedat Engin ve Melih Gül'ün yaptığı Erzurum GSİM Antrenörleri Yücel Karakoç ile Fetullah Demir de destek verdiği turnuvada Final Maçını Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Yurt Hizmetleri Müdürü Sahir Birol Dönel ile Destek Hizmetleri Şube Müdürü İbrahim Hakkı Akpınar ve Eğitim Şube İbrahim Şimşek ile Bayburt Yurt Hizmetleri Müdürü Şerif Bayram da izledi.

Şampiyon Trabzon

Bayburt ile Trabzon'un final maçının normal süresinde eşitlik bozulmadı. Seri penaltı atışları sonucu rakibine üstünlük sağlayan Trabzon bölge şampiyonu oldu. Bordo-mavililer, YURTLİG Türkiye Finallerine katılma hakkı elde etti. Şampiyon olan Trabzon'un kupa ve madalyalarını Erzurum GSİM Yurt Hizmetleri Müdürü Sahir Birol Dönel verdi.

Dönel tebrik etti

Erzurum GSİM'nin ev sahipliğinde yapılan ve Trabzon'un şampiyonluğu ile sonuçlanan YURTLİG Futbol Bölge Birinciliğini kazanan Trabzon'u tebrik eden Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yurt Hizmetleri Müdürü Sahir Birol Dönel, Türkiye finalleri için Karadeniz ekibine başarılar diledi. Dönel, takımlara hitaben yaptığı konuşmada, "Bu öğretim yılının sonunda belki bir çok arkadaşımız yurtlarımızdan ayrılacak ancak sizlerle ve seneye yurtlarımızda konaklayacak olan öğrencilerimizle yine birlikte olacağız" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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