Trabzon taraftarının uykularını kaçıracak gol

Güncelleme:
Trabzonspor'un kadrosuna katmaya çok yaklaştığı Kamerunlu kaleci Andre Onana'nın Yeşil Burun Adaları - Kamerun maçında kalesinde gördüğü gol, taraftarları tedirgin etti. Bu gol tecrübeli kalecinin tartışılan performansını yeniden gündeme getirdi.

Süper Lig devi Trabzonspor'un kadrosuna katmak üzere olduğu Kamerunlu kaleci Andre Onana yine yediği bir golle gündem oldu.

YEDİĞİ GOL OLAY OLDU

Trabzonspor'un kalesine geçmek için günleri sayan Onana'nın, Yeşil Burun Adaları- Kamerun maçında kalesinde gördüğü gol gündem oldu. Sosyal medyada hızla yayılan bu pozisyon, bordo-mavili taraftarların da dikkatini çekti.

FENERBAHÇE MAÇINDA SAHADA

Bordo-mavili ekip, Kamerunlu kalecinin kiralık transferi için Manchester United ve oyuncu ile anlaşma sağladı. Trabzonspor, Andre Onana transferini kiralık olarak tamamladı. Kamerunlu kaleci, perşembe günü ailesiyle birlikte Trabzon'a gelecek ve Fenerbahçe maçında görev verilmesi durumunda sahada olacak.

Trabzonspor, Andre Onana için Manchester United'a kiralama bedeli ödemeyecek. İki takım arasında yapılan kiralık anlaşmaya göre, sözleşmede satın alma opsiyonu da yer almıyor. Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen Andre Onana'nın, Manchester United ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıErkan Dag:

yediği golde suçu yok

