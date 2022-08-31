Trabzon haber | Trabzonsporlu Eren Elmalı: İyi ki burayı seçmişim

Trabzon haberlerine göre Trabzonspor'un Ümraniyespor maçı hazırlıklarında konuşan ve transfer sürecini değerlendiren futbolcu Eren Elmalı, "İyi ki burayı seçmişim' dedi.

Trabzonspor'un Ümraniyespor maçı hazırlıklarında konuşan ve transfer sürecini değerlendiren futbolcu Eren Elmalı, "İyi ki burayı seçmişim' dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 5'inci haftasında Ümraniyespor ile karşılaşmaya hazırlanan Trabzonspor, basına açık idman yaptı. Bordo-mavili takıma sezon başında Kasımpaşa'dan transfer olan Eren Elmalı, antrenman öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kendi gelişimini ve performansını değerlendiren 22 yaşındaki oyuncu Elmalı, "Oyunu iki yönlü oynayabilen bir bekim. Özeleştiri yapmam gerekirse kendimi savunmada daha da geliştirmem lazım. Ofansta biraz daha rahatım ama savunmada kendimi geliştirdiğim zaman çok dominant bir bek olacağımı düşünüyorum" diye konuştu.