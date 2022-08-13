Haber : Trabzon haber: Trabzonspor Kulüp Doktoru Polat'tan, Visca'nın sakatlığına ilişkin açıklama Açıklaması - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trabzon haber: Trabzonspor Kulüp Doktoru Polat'tan, Visca'nın sakatlığına ilişkin açıklama Açıklaması

 - Güncelleme:
Trabzon haber: Trabzonspor Kulüp Doktoru Polat'tan, Visca'nın sakatlığına ilişkin açıklama Açıklaması

Edinilen Trabzon gelişmesine göre Trabzonspor Kulüp Doktoru Halil Polat, Edin Visca'nın sol kolundaki kemikte kırık tespit edildiğini bildirdi.

Trabzonspor Kulüp Doktoru Halil Polat, Edin Visca'nın sol kolundaki kemikte kırık tespit edildiğini bildirdi.

Bordo-mavili takımın 1-0 kazandığı Atakaş Hatayspor maçının 40. dakikasında sakatlanan Edin Visca'nın sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan Polat, şunları kaydetti:

"Takımımızın Atakaş Hatayspor ile oynadığı karşılaşma sırasında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Edin Visca'nın yapılan muayene ve görüntülemesi sonucunda sol kol bölgesinde kırık (humerus kemiği) tespit edilmiş olup ilk müdahalesi yapılmıştır. Oyuncumuzun tedavi süreciyle ilgili ilerleyen günlerde bilgilendirme yapılacaktır."

AA / Selçuk Kılıç - Spor

Trabzonspor Edin Visca Hatayspor Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title