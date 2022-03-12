Trabzon'da belediye otobüsüne binen vatandaşlar, kart okutunca çıkan sese inanamadı
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Trabzonspor'un Süper Lig'de adım adım şampiyonluğa yürümesi kentte büyük heyecan yaratıyor. Sokakları bayraklarla süsleyen taraftarlara Trabzon Büyükşehir Belediyesi büyük bir sürpiz yaptı. Belediyeye ait otobüslere binen vatandaşlar, "O sene bu sene" sözünü duydu.
Süper Lig'de açık ara puan farkıyla liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor tüm kenti büyük bir havaya soktu. Geçtiğimiz günlerde Trafik ışıklarına 'o sene bu sene' sloganını yazdıran ve kupa çıkartması yapıştıran Trabzon Büyükşehir Belediyesi, şampiyonluğun parolası olan sözü bu kez belediyeye ait otobüslere taşıdı.
VATANDAŞLAR BÜYÜK ŞAŞKINLIK YAŞADI
Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne ait toplu taşıma araçlarına binen yolcular, otobüse binerek kartını okutunca cihazdan gelen 'o sene bu sene' sözüyle karşılanıyor. Kentte başlattığı yeni uygulamayı duyuran Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin paylaştığı videoda, durakta bekleyen vatandaşların otobüse binip kartlarını okuttuktan sonra yaşadıkları şaşkınlık yüzlerine yansıyor.
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