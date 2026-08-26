Trabzon'da Muhammed Salah sevgisi duvara resmedildi

Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah'a duyulan sevgiyi yansıtmak için Ortahisar ilçesindeki sitenin 40 metrelik bahçe duvarının bir bölümüne futbolcunun resmi yapıldı.

Çamoba Mahallesi'ndeki sitenin yöneticisi Nihat Erkıvanç ve site sakinleri, Salah'ın Trabzonspor'a transferinin ardından Büyükşehir Belediyesinden duvara futbolcunun resminin yapılması için destek istedi.

Talep üzerine ressam Yıldıray Yıldırım, duvarın bir bölümüne Salah'ın bordo-mavili formayla resmini yaptı.

Salah'ın 10 numaralı formayla tasvir edildiği çalışmada, futbolcunun ismi ile "Trabzonspor" yazısına da yer verildi.

Duvarın diğer bölümünde ise aynı mevkideki Trabzon Botanik Parkı'nda da bulunan tavşan, kuş ve kurbağa gibi hayvan figürleri çizildi.

Yağlı boya ile hazırlanan çalışma, duvardaki görüntü kirliliğini ortadan kaldırırken, Salah'ın transferinin kentte oluşturduğu heyecanı da yansıttı.

Vatandaşlar resim önünde fotoğraf çektiriyor

Ressam Yıldıray Yıldırım, AA muhabirine, Trabzon'un farklı noktalarında kenti temsil eden kişi ve figürleri duvarlara resmettiğini söyledi.

Salah'ın transferinin ardından site yönetiminden gelen talep üzerine yaklaşık bir hafta önce çalışmaya başladığını belirten Yıldırım, futbolcunun kentin tanıtımına ve turizmine de katkı sunduğunu ifade etti.

Yıldırım, ziyaretçilerin duvardaki çizimleri gördüklerinde mutlu olduklarını dile getirdi.

Salah'ın önemli bir futbolcu olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Bize hem çok çabuk adapte oldu hem de açıkçası şehri tanıtmamıza faydası oldu. Futbolu zaten tartışılmaz. Hem sempatik hem bizden biri olarak görüyoruz." diye konuştu.

Yıldırım, vatandaşların resim önünde fotoğraf çektirdiğini de kaydetti.

"Ortaya böyle şaheser bir Salah resmi çıktı"

Site yöneticisi Nihat Erkıvanç da transferin ardından Büyükşehir Belediyesinden duvara Salah'ın resminin yapılmasını talep ettiklerini belirtti.

Çalışmadan duyduğu memnuniyeti dile getiren Erkıvanç, "Ortaya böyle şaheser bir Salah resmi çıktı." dedi.

Erkıvanç, resmin yoldan geçenlerin ve bölgeyi ziyaret edenlerin dikkatini çektiğini vurgulayarak, duvarın ışıklandırılacağını da ifade etti.

Salah'ın Trabzon ve Trabzonspor ile özdeşleşmeye başladığına dikkati çeken Erkıvanç, Trabzonspor taraftarı olarak bu sezon lig şampiyonluğu hedeflediklerini kaydetti.

"İnşallah kulüpte başarılı olur, şampiyon olurlar"

Tatil için ailesiyle Suudi Arabistan'dan Trabzon'a gelen Ray El-Samma da kenti ve insanlarını çok beğendiğini söyledi.

Salah'ın değerli bir futbolcu olduğunu belirten El-Samma, Trabzonspor'un ilk maçında iyi bir performans sergilediğini dile getirdi.

El-Samma, Trabzon halkının futbolcunun gelişinden mutlu olduğuna işaret ederek, "İnşallah kulüpte başarılı olur, şampiyon olurlar." ifadesini kullandı.

Ömer Ertürk ise Salah'ın resmini duvarda görmekten mutlu olduğunu belirtti.

Ertürk, dünya yıldızı Salah'ın Trabzonspor'a transferinin kentin tanıtımına da katkı sağlayacağına inandığını dile getirdi.

Kaynak: AA