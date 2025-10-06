Trabzon'da Emir Yuşa Atıcı Anısına Futbol Turnuvası Düzenleniyor

Trabzon'da, 4 yıl önce yorgun mermi sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Emir Yuşa Atıcı anısına düzenlenecek "Efsanelerle Yeniden" futbol turnuvasının tanıtım toplantısı yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Trabzon Valiliği ve Trabzon spor Kulübü'nün paydaşlığında gerçekleştirilecek futbol turnuvası Faroz Futbol Sahası'nda 7 Ekim saat 18.00'de başlayacak.

Organizasyona ilişkin Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlenen basın toplantısına, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Özgür Kara, Trabzon spor'un efsane isimlerinden Ali Kemal Denizci, Hami Mandıralı, Emir Yuşa Atıcı'nın babası Mustafa Atıcı ve Trabzon spor Genel Saymanı Derviş Köz katıldı.

Denizci, yaptığı konuşmada, kentin sporun ve özellikle de futbolun kalbi olduğuna işaret ederek, "Emir Yuşa gibi bir gencin isminin böyle bir organizasyonla yaşatılması hepimiz için çok kıymetli. Emir Yuşa'ya Allah'tan rahmet diliyorum. Güzel bir turnuva olacağına inanıyorum." diye konuştu.

Mandıralı da turnuvanın Atıcı'nın anısına düzenlenmesinin anlamlı olduğuna işaret ederek, "Emir Yuşa'ya Allah'tan rahmet diliyoruz. Ağabeylerimizle aynı ortamda hasret gideriyoruz. Emir'in adını yaşatacağız. Trabzon spor'a gönül verenleri bir arada göreceğiz. Bütün halkımızı, Trabzon spor'a gönül veren herkesi turnuvayı izlemeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Trabzon spor Genel Saymanı Köz ise turnuvanın hayırlı olmasını dileyerek, Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

"Farkındalık oluşturarak bu tür olayların önüne geçmeliyiz"

Atıcı'nın babası Mustafa Atıcı da organizasyona destek veren herkese teşekkür ederek, oğlunun adının Trabzon'un spor sevgisiyle yaşatılacağını söyledi.

Oğlunun adının barış, kardeşlik ve sporla anmanın kendileri için en büyük gurur olduğunu belirten baba Atıcı, "4 yıldır farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Trabzonspor ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi sürekli yanımızda. Bu turnuvaya Emir'in isminin verilmesi çok güzel farkındalık oluşturdu. Biz bu acıyı yaşadık. Yarın kimsenin yaşamayacağının garantisi yok. Farkındalık oluşturarak bu tür olayların önüne geçmeliyiz. Bu turnuvayı düzenleyenlere teşekkür ederim." dedi.

Final karşılaşması ise 8 Ekim Çarşamba günü saat 19.00'da oynanacak. Takımların teknik direktörlüklerini Ali Kemal Denizci, Necati Özçağlayan, Hüseyin Tok ve Turgay Semercioğlu yapacak.