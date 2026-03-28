Trabzon'da 2. Uluslararası Öğrenci Futbol Turnuvası düzenlendi

Trabzon'da düzenlenen 2. Uluslararası Öğrenci Futbol Turnuvası'nda Libya şampiyon oldu. Turnuvada 27 ülkeden 192 sporcu yer aldı. Finalde Yemen ikinci, Kamerun üçüncü, Ekvator Ginesi ise dördüncü oldu.

Trabzon'da organize edilen, "2. Uluslararası Öğrenci Futbol Turnuvası" sona erdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Trabzon Uluslararası Öğrenci Derneği ve Türkiye Gençlik Vakfı iş birliğiyle 27 ülkeden 192 sporcunun katılımıyla düzenlenen turnuvanın final maçı, Libya ve Yemen takımları arasında oynandı.

Faroz Futbol Sahası'nda oynanan final maçının başlama vuruşunu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yaptı.

Libya'nın şampiyon olduğu turnuvada Yemen ikinci, Kamerun üçüncü, Ekvator Ginesi ise dördüncü oldu.

Şampiyon takıma kupasını veren Bakan Uraloğlu, dereceye giren takımları da tebrik etti.

Böyle güzel bir organizasyonun Trabzon'a çok yakıştığını belirten Uraloğlu, emeği geçenleri ve katılım sağlayan öğrencileri kutladı.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk
