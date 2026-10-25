Trabzon'da 15 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası, Türkiye'nin 16 madalyasıyla sona erdi

Trabzon'da 30 ülkeden yaklaşık 400 sporcunun katılımıyla düzenlenen 15 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası tamamlandı.

Beşirli Çok Amaçlı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonada dereceye giren sporculara madalyaları düzenlenen törenle verildi.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, AA muhabirine, Türkiye'den 9 sporcunun şampiyonada finale kaldığını belirtti.

Organizasyonun Trabzon'a yakıştığını ifade eden Yerlikaya, emeği geçenlere teşekkür etti.

Yerlikaya, şampiyonanın genç sporcuları teşvik etmesi açısından önem taşıdığına dikkati çekerek, "İnşallah bundan sonraki finallerde diğer sporcularımız da altın madalya kazanır. Buradan büyük başarılar elde eder. Burası olimpiyatın bir ön elemesidir. Sporcularımız daha çok genç. İnşallah 2032'de ve 2036'da bu kızlarımız ve erkeklerimiz ülkemizi temsil edecek." dedi.

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu da şampiyona kapsamında farklı ülkelerden gelen sporcuları en iyi şekilde ağırladıklarını belirterek, düzenlenen gezilerle konuklara Trabzon'u tanıttıklarını kaydetti.

Müsabakalarda altın madalya kazanan sporcuları tebrik eden Hekimoğlu, organizasyonun genç sporcuların gelecekteki başarıları açısından önemli olduğunu vurguladı.

Kadınlar 40 kiloda Brogan Darrie, 42 kiloda Uliana Oleneva, 44 kiloda Millie Rolfe, 46 kiloda Fatma Nur Akbulut, 48 kiloda Ümmü Gülsüm Arlı, 50 kiloda Polina Agadzhanian, 52 kiloda Esamin Safarova, 54 kiloda Alina Ihnatovych, 57 kiloda Mariia Boiakova, 60 kiloda Esmanur Yurtsever, 63 kiloda Elene Dvali, 66 kiloda Ivana Kılcı, 70 kiloda Fatma Belinay Ergin, 75 kiloda Hatice Kocabey, 80 kiloda Leila Dadabekova, 80 kilo üstünde ise Nedime Bulat altın madalyanın sahibi oldu.

Erkeklerde ise 40 kiloda Marzio El Moety, 42 kiloda Kevin Castro, 44 kiloda Rodion Kurnosov, 46 kiloda Samuel Smith, 48 kiloda Berat Yıldırım, 50 kiloda Patrick Casey, 52 kiloda Brodie Dow, 54 kiloda Martin Nevin, 57 kiloda Egor Zhirukhin, 60 kiloda Mikhail Novikov, 63 kiloda Prohors Grisunins, 66 kiloda Egor Noskov, 70 kiloda Shane Fury, 75 kiloda Bilal Iqbal, 80 kiloda Ramil Shabanov, 90 kiloda Teymur Tanriverdiyev ve 90 kilo üstünde Davyd Bochkarov altın madalya kazandı.

Şampiyonada 26 madalya kazanan Rusya, toplam madalya sayısında ilk sırada yer aldı. Türkiye ise 8 altın, 2 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplam 16 madalyayla organizasyonu ikinci sırada tamamladı.

Kaynak: AA