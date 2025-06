Tottenham'ın yıldızı Maddison Galatasaray formasını giydi, taraftarları heyecan bastı

İngiltere Premier League ekiplerinden Tottenham Hotspur'da kariyerini sürdüren James Maddison, Galatasaray formasıyla paylaşımlarına devam ediyor.

MADDISON'DAN GALATASARAY PAYLAŞIMLARI

Yıldız on numara, geçtiğimiz günlerde arkasında Dries Mertens yazılı Galatasaray formasını giyerek sosyal medya hesabından video paylaşmıştı. İngiliz futbolcu, bu kez bir paylaşım daha yaparak Dries Mertens'e hayranlığını belirtti.Sosyal medya hesabından bir paylaşım daha yapan Maddison, "Her zamanki gibi zevkle. Mertens ne oyuncu ama!" ifadelerini kullandı.

TARAFTARLAR HEYECANLANDI

Bu paylaşımlar Galatasaray taraftarında heyecan yarattı. Taraftarlar, Mertens'in ayrılışının ardından on numara arayan takımlarının o bölgede görev yapan Maddison'ın takımlarına transfer olabileceğine dair söylemlerde bulundu. Birçok taraftar yıldız ismin hesabına 'Come to Galatasaray' yorumunda bulundu.

SEZON PERFORMANSI

28 yaşındaki İngiliz on numara, bu sezon Tottenham'da 45 maça çıkarken, bu karşılaşmalarda 12 gol ve 11 asistlik performans sergiledi. 42 milyon euro piyasa değerine sahip olan Maddison, takımının UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon olmasında büyük rol oynadı.