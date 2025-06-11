Tottenham'ın yıldızı Maddison Galatasaray formasını giydi, taraftarları heyecan bastı

Tottenham'ın yıldızı Maddison Galatasaray formasını giydi, taraftarları heyecan bastı
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Tottenham'ın yıldızı Maddison Galatasaray formasını giydi, taraftarları heyecan bastı
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İngiltere Premier League Tottenham Hotspur forması giyen James Maddison, arkasında Mertens'in yazılı olduğu Galatasaray forması giyerek sosyal medya hesabında paylaştı. Mertens'in takımdan ayrılmasının ardından on numara arayan Galatasaray'da taraftarlar, Maddison'ın takımlarına transfer olabilme ihtimali üzerine heyecanlandı.

İngiltere Premier League ekiplerinden Tottenham Hotspur'da kariyerini sürdüren James Maddison, Galatasaray formasıyla paylaşımlarına devam ediyor.

MADDISON'DAN GALATASARAY PAYLAŞIMLARI

Yıldız on numara, geçtiğimiz günlerde arkasında Dries Mertens yazılı Galatasaray formasını giyerek sosyal medya hesabından video paylaşmıştı. İngiliz futbolcu, bu kez bir paylaşım daha yaparak Dries Mertens'e hayranlığını belirtti.Sosyal medya hesabından bir paylaşım daha yapan Maddison, "Her zamanki gibi zevkle. Mertens ne oyuncu ama!" ifadelerini kullandı.

Tottenham'ın yıldızı Maddison Galatasaray formasını giydi, taraftarları heyecan bastı

TARAFTARLAR HEYECANLANDI

Bu paylaşımlar Galatasaray taraftarında heyecan yarattı. Taraftarlar, Mertens'in ayrılışının ardından on numara arayan takımlarının o bölgede görev yapan Maddison'ın takımlarına transfer olabileceğine dair söylemlerde bulundu. Birçok taraftar yıldız ismin hesabına 'Come to Galatasaray' yorumunda bulundu.

SEZON PERFORMANSI

28 yaşındaki İngiliz on numara, bu sezon Tottenham'da 45 maça çıkarken, bu karşılaşmalarda 12 gol ve 11 asistlik performans sergiledi. 42 milyon euro piyasa değerine sahip olan Maddison, takımının UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon olmasında büyük rol oynadı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Galatasaray'dan Leroy Sane sonrası bir bomba daha

Galatasaray'dan Leroy Sane sonrası bir bomba daha
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıDEMOKRAT:

50 yıllık Galatasaraylı olarak ben bu yaşıma kadar bir tane yabancının kendi rızasıyla fenerbahçe forması giyip poz verdiğini görmedim. Yazık değil mi sarı laciverte gönül verenlere hep nefret hep çekememezlik tohumları ekiyorsunuz insanların kalbine Ey FB yönetimi!

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