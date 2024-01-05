Burdur Gençlik ve Spor Kadın Futbol Takımı, 3. Lig maçlarına hazırlanıyor

Burdur'da 1 yıl önce bireysel antrenman yaparken karşılaştıkları antrenör Saliha Atay Topçu tarafından yapılan girişimler sonucunda kurulan Burdur Gençlik ve Spor Kadın Futbol Takımı 20 Ocak'ta başlayacak 3. Lig maçları hazırlıklarını sürdürüyor. Takım oyuncusu Şevval İleri, "Toplumun ne olursa olsun algısına veya baskısına boyun eğmedim. Ailemin ve buradaki hocalarımızın sayesinde sahalara çıkmaya devam ettim. Bu kurulan takımımızın da tekrar kapanmaması için destek bekliyoruz" dedi.

Kadınlar 3. Ligi 2023-2024 sezonu 113 takımın katılımıyla 16 grup şeklinde 20-21 Ocak tarihinde oynanmaya başlayacak. Lig'de 8. grupta mücadele edecek olan Burdur Gençlik ve Spor Kulübü, Afyon Anadolu Gücü, Alanya Demirspor, Denizli Kaplanlar, Muğla Atletik Spor ve Ümit Karan Gençlik ve Spor Kulübü ile karşılaşacak. Antrenör Saliha Atay Topçu'nun çabalarıyla ve büyük zorluklarla kurulan Burdur Gençlik ve Spor kulübü yeni kurulan bir takım olmasına rağmen ligde iyi yerlere geleceği konusunda emin adımlarla çalışmalarını sürdürüyor. En küçüğü 15 en büyüğü 21 yaşındaki genç sporculardan oluşan takım Burdur Gazi Atatürk Stadı'nda antrenör Saliha Atay Topçu ve Altan Zengin tarafından maçlara hazırlanıyor. Farklı branşlarda Türk kadınının elde ettiği başarılarla ön plana çıktığı 2023 yılında kurulan Burdur Gençlik ve Spor Kadın Futbol Kulübü'nün sporcuları büyük başarılar elde ederek hem ailelerini gururlandırmak isterken hem de futbolun bir erkek sporu olduğunu söyleyenlere gereken cevabı vermek istiyorlar. Bir yıl önce 1 topla başladıkları antrenmanları şimdi Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ve bireysel sponsorların desteğiyle profesyonel şekilde sürdüren Burdur Gençlik ve Spor Kadın Futbol Kulübü çıktıkları bu yolda Burdurlu sporseverlerin ve Burdur halkının büyük desteklerini bekliyorlar.

"Gruptan çıkacağımızı düşünüyoruz"

Takımın en küçüğü olan 8. sınıf öğrencisi Elif Şanal, Burdur'u kadınlar olarak ileriye taşımak istediklerini ve toplumda ki ötekileştirmelere gereken cevabı vereceklerini ifade ettiği konuşmasında, "Benim dedem gençken futbolcuydu. Onun hikayeleri ile büyüdüm ve küçükken bana hep futbol oynatırdı. Kendimi bildim bileli futbol oynuyorum. Küçüklükten beri futbol oynadığım için dedemi gururlandırmak istedim. Futbol oynarken çözülmez sandığım ne kadar sıkıntım varsa sahaya çıktığım zaman aklıma bile gelmiyor. Kendimi bu şekilde rahatlatıyorum. Babam futbol oynamamı asla istemiyordu. "Kızlar futbol mu oynar, sen erkekler içinde oynayacaksın hep" gibi şeyler söylüyordu ama annem ve diğer aile üyelerim beni çok destekliyordu. Onları gururlandırmak için çok çalışıyorum. 3. Lig'de gruplarımız belli oldu. Heyecanlıyız. Takım olarak hazırız aslında, gruptan çıkacağımızı düşünüyoruz. Kadınlar bence futbol oynamalı kadın futbol oynayamaz diye bir şey yok. Erkeklerin yaptığı ne varsa kadınlar da yapabilir bence. Kadın bunu yapamaz tarzında ötekileştirmek çok saçma, erkekler ne yapıyorsa kadınlar da yapabilir ki bence bizde gayet güzel futbol oynuyoruz. Burdur'u kadınlar olarak temsil etmek ve ileri taşımayı çok istiyoruz. Benim hayalim vatanıma milletime iyi bir sporcu olmak ve Beşiktaş'ın kadın futbol takımında oynamak" şeklinde konuştu.

Eda Yılmaz: "Başarıya hevesli arkadaşlarımız için herkesten destek bekliyoruz"

Takımın yeni transferi olan ve Burdur'un ilk kadın futbol takımı olarak açılan ancak maddi yetersizlik nedeniyle kapatılan takımın kaptanı olan Eda Yılmaz (23) kendi yaşadıkları sıkıntıları arkadaşlarının yaşamaması için desteğe ihtiyaçlarının olduğunu ifade ederek; "Futbola başladığımda 16-17 yaşlarındaydım. Erkeklerle futbol oynarken beden eğitimi öğretmenimiz yanımıza geldi. Futsal takımına katılmak isteyip istemediğimi sordu. Bende olabileceğini dile getirdim. O şekilde futsala başladım. Futsalda il dışında maçlara gittik. Daha sonra futsalda 3. Ligde görev yapan bir hocamız beni davet etti bende futbol kariyerime orada devam ettim. Daha sonra futbolu bırakıp antrenörlük yaptım. Şimdi ise tekrar Burdur'da kadın futbol takımı kuruldu ve 3. Lig'de yer aldı. Bende buraya transfer oldum. Ailem ve nişanlım futbol oynamamı destekliyorlar. Geçmişte Burdur'da yine 3. Lig'de yer alan Yeni Burdurspor kadın futbol takımı kurulmuştu. O takımda da kaptan olarak yer alıp sağ kanat olarak oynadım. 2 yıl boyunca orada oynadıktan sonra takım maddi yetersizliklerden dolayı kapandı. Şimdi bu takım için destek bekliyoruz. Bizim o zaman yaşadığımız sıkıntılarda olduğu gibi hevesli arkadaşlarımızın bu emeği boşa gitmesin. Takımımız güçlü, gayet iyi durumda. O yüzden en kötü grupta ilk 2'ye girmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

"Köyde algı, baskı şehirdeki hayattan daha farklı"

Futbol ile köyde erkeklerin arasında tanıştığını ve köydeki ön yargıları kırıp bu noktaya geldiğini söyleyen bir başka futbolcu Şevval İleri ise; "Futbolu küçüklüğümden beri oynuyorum ama profesyonel olarak 6- 7 senedir oynuyorum. Burdur'umuzda önceden bir 3. Lig kadın Futbol takımı vardı. 2 yıl kadar sürdü daha sonra bu takımımız kapandı. Daha sonra yeni bir takım kurmak için çabalayan, uğraşan hocalar göremedik. veya maddi anlamda bir destek bulamadık. Biz kızlar olarak toplandık ve Saliha hocamız ile birlikte bu yola çıktık. Şimdi bu yolda çok iyi yerlere geldik. Şu an 3. Lig'de takımımızla beraber sahaya çıkacağız. Küçükken erkeklerle birlikte futbol oynuyordum. Köyde algı, baskı şehirdeki hayattan daha farklı. "Kadınlar futbol oynayamaz, futbol erkek işi, futbol kadına yakışmaz, kadın şöyle kadın böyle" tarzında konuşmalar çok oluyordu. O yüzden çoğunlukla takım arkadaşlarım erkeklerden oluşuyordu. Bu beni hiçbir zaman üzmedi. Belki küçükken kızlarla oynasam şu anda daha farklı olabilirdi. Erkeklerle oynamam beni hiçbir zamana rencide etmedi veya hayatımda belli bir noktada etkilemedi. Ama ne olursa olsun futbolu bırakmadım. Toplumun ne olursa olsun algısına veya baskısına boyun eğmedim. Ailemin ve buradaki hocalarımızın sayesinde sahalara çıkmaya devam ettim. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu kurulan takımımızın da tekrar kapanmaması için destek bekliyoruz." açıklamasında bulundu.

"Kadın nerde istiyorsa nerede iyiyse orda olsun"

Bireysel antrenman yaptığı esnada tesadüfen karşılaştığı sporcuları görüp azimlerinden etkilenerek takımın kurulması için bir yıl boyunca kapı kapı dolaşarak takımın kurulmasına öncülük eden antrenör Saliha Atay Topçu ise şu ifadelere yer verdi:

"Geçen yıl stadyuma antrenman yapmak amacıyla geliyordum. Yaptığım antrenmanlarda 2-3 öğrencimle karşılaştım futbol oynayan. Hangi kulüpte oynadıklarını sorduğumda kulüplerinin olmadığını dile getirdiler. Daha önce bir kulüp olmuş ama maddi yetersizlikten dolayı kapatılmış. Ben de bir kulüp kurmak istedim. Kızlara var mısınız? Diye sorduğumda çok istediklerini söylediler. Böyle bir yola çıktık. Bir hafta içinde 37 öğrencim olmuştu. Fakat bu 37 öğrenci ile bir yıl boyunca çok gezdik biz sponsor bulabilmek için, birilerinin bize sahip çıkmaları için. Maalesef olmadı. Ama biz pes etmedik. Buralara kadar geldik. Daha yeni yeni sponsorlar bulmaya çalışıyoruz. Halen de bir şeyler yok ama verilen sözlerin yerine getirilmesini istiyoruz. Çok kişiden söz aldık umarım onları sözlerini yerine getirir ve çok güzel yerlere geliriz. Fikstürde 8'inci grupta yer alıyoruz. Gideceğimiz yerler saatlik, günü birlik gelebileceğimiz yerler. Bütün takımlara başarılar diliyorum. Biz daha yeniyiz. Karşı takımlarda daha tecrübeli oyuncular olabilir ama biz de kendimize güveniyoruz. Tüm futbolcu kadınlarımızı sahaya davet etmek istiyorum. Onları sahada görmekten mutluluk duyuyorum. Bu sadece Burdur için değil her yerde kadının yeri olması gereken yerdir. Zorla bir şeyler yapılmasın. Kadın nerde istiyorsa nerede iyiyse orda olsun." - BURDUR