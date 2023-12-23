Tomarzalı Dünya Boks Şampiyonu İlhami Aydemir Sırbistanlı rakibiyle galip geldi

Tomarzalı Dünya Boks Şampiyonu İlhami Aydemir; Sırbistanlı rakibi ile yaptığı müsabakada 8 raunt sonunda ringden galibiyetle ayrıldı.

Geçtiniz yıllarda Dünya Boks Şampiyonu olan Tomarza doğumlu İlhami Aydemir; Romanya-Oradeo Şehrinde düzenlenen boks maçında seyircilere keyif dolu bir maç izleme imkanı sundu. Aydemir'in; Sırbistan Uyruklu Slajan Dragisic ile çıktığı maç 8 raunt sürdü. Aydemir, rakibini üç defa yere düşürdü, 8 raunt sonunda Aydemir puan farkı ile maçı kazanarak Türk Bayrağını göndere çektirmeyi başardı.

Dünya Boks Şampiyonu Aydemir'in zaferi doğup büyüdüğü Tomarza'da sevinçle karşılandı. - KAYSERİ