Tolunay Kafkas: 'Kupayı kazanmak istiyoruz'

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak MKE Ankaragücü bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Tolunay Kafkas, deplasmanda sonucun ne olacağının fark etmeyeceğini belirtirken "Kupayı kazanmak istiyoruz. Ben hem oyunculuğumda hem de antrenörlüğümde bu kupayı kazandım" dedi.

MKE Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası'nda Perşembe günü yarı final ilk maçında Fatih Terim Stadyumu'nda Medipol Başakşehir'in konuğu olacak. 4 Mayıs Perşembe günü karşılaşacak iki ekibin maçını Zorbay Küçük yönetecek. Karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

"Orada alacağımız sonuç ne olursa olsun turu Ankara'da geçeceğiz"

Ziraat Türkiye Kupası maçı için Medipol Başakşehir deplasmanına gidecek MKE Ankaragücü, Başakşehir karşılaşması önce Tolunay Kafkas yönetiminde gerçekleşen antrenman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. İki gruba ayrılan oyuncular, 5'e iki top kapma ve pas çalışması yaptılar. Antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kafkas iyi ve kaliteli bir maç olmasını umduğunu belirterek takımdaki sakat futbolcular hakkında bilgi verdi. Kafkas, "Tabii iki ayaklı maç. Orada alacağımız sonuç ne olursa olsun turu geçmek istiyorsak Ankara'da geçeceğiz. Nasıl biz önem veriyorsak Başakşehir'de önem veriyor. İyi ve kaliteli bir maç olacak. Maç stratejimizi iki maç üzerinden yaptık. Burada nasıl bir maç oynayacağımızı üç aşağı beş yukarı kafamızda tasarladık. Bunlar hafta içerisinde planladık ve yaptık. Sonuç ne olursa olsun burada geçeceğimizi söylemek lazım. Takımda Uros Radakovic dün maalesef sakatlığı tekrar nüksetti. Bugün MR'ı var. Hasan Ali Kaldırım'ın ufak fıtık sorunu var. Umuyorum ki 15 gün içerisinde aramıza katılacak. Onun dışında Trabzonspor maçında cezalı Kevin var" diye konuştu.

"Kupayı kazanmak istiyoruz"

Kafkas, karşılaşmada motivasyon sorunu yaşamayacaklarını belirterek kupayı kazananların çekindiği resmen içine girebilmenin taraftarı sevindirebilmek için önemli olduğunu söyledi. Kafkas kupanın yanı sıra ligde de üst sıralara tırmanmak istediğini aktararak şöyle konuştu:

"Kupayı kazanmak istiyoruz. Motivasyon zaten başkanımızı açıkladığı bir prim var. Kupayı almanın manevi değer bence paradan çok daha önemli. Ben hem oyunculuğumda hem de antrenörlüğümde bu kupayı kazandım. O resmin içerisine girebilmek ve o taraftarı sevindirebilmek çok önemli. Ligde de Fatih Karagümrük'ün altındaki her takımı kritik bir durumu var. Süperlig'de de maçları kazanıp yukarı doğru tırmanmak istiyoruz doğal olarak. İlk maçın ve ikinci maçın stratejisi farklı olacak. Bizde özellikle bir oyun kültürü oluştu. Oyun gücümüz var ona çok güveniyoruz. Bir takım değişikliklerimiz olacak ama ben oyuncularımın bu maç için hazır olduklarını düşünüyorum."

Tolunay Kafkas'ın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Atakan Çankaya bu noktaya gelebilmek için çok çalıştıklarını söyledi. Çankaya, kupayı kazanarak Ankaragücü'nü Avrupa'ya taşımak istediklerini belirterek, "Evet bu noktaya gelebilmek için çok çalışıyoruz. Bu noktaya gelebilmek içinde çok çalıştık. Öncelikli hedefimiz finale kalmak ve Ankaragücü'nü Avrupa'ya götürebilmek ve ardından da kupaya ulaşmak istiyoruz. Ligde de kalıcı bir Ankaragücü olmak istiyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte ligde kalmak ve kupayı da kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA