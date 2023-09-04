Tolunay Kafkas: Ankaragücü oyun anlayışından taviz vermedi

Mke Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Takımın oyun anlayışından en ufak şekilde taviz vermedik. Ankaragücü ne oynuyorsa bundan sonra da onu oynamaya devam edecek. Seyir zevki yüksek bir maç seyrettirdiğimize inanıyorum" dedi.

Mke Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında evinde karşılaştığı Fenerbahçe'ye 1-0 yenildi. MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu. "Aslında biz atsak maçı biz kazanabilirdik" diyen Kafkas, "Takımın oyun anlayışından en ufak şekilde taviz vermedik. Ankaragücü ne oynuyorsa bundan sonra da onu oynamaya devam edecek. Seyir zevki yüksek bir maç seyrettirdiğimize inanıyorum. Daha sıkı çalışacağız. Önümüzdeki haftalarda istediğimiz, hedeflediğimiz yerlere doğru tırmanacağız" değerlendirmesinde bulundu.

"Elimizdeki yabancı oyuncuları göndermeden alma imkanımız yok gibi duruyor"

Eksik gördüğü bölgeler olup, olmadığını sorulması üzerine ise Tolunay Kafkas, "Elimizde yabancı oyuncu sayısı var. Onları göndermeden alma imkanımız çok yok gibi duruyor ama illa bir mevki soruyorsanız bir tane ön libero istiyorum" diye cevap verdi.

"Ali Sowe'da form düşüklüğü görmüyorum"

MKE Ankaragücü santrforu Ali Sowe'un performansını da değerlendiren Kafkas, "Ben form düşüklüğü görmüyorum. Futbol hayat gibi bir sonuç işi ama oynanan oyunun karşılığı bu olmamalı. Hikaye ve masal anlatmayı hiç sevmiyorum. İki puanımız var, gerçek olan bu. Bunun üzerinden konuşmamız lazım" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Tolunay Kafkas, oyuncularının çok değerli olduğunu vurgulayarak, "Düzelecekler, iyi olacaklar. Demek ki daha iyi çalıştıracağım" şeklinde konuştu. - ANKARA