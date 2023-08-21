Tolunay Kafkas : Adana Demirspor ile oynamak kolay değildi

"Morutan'ı sol önde veya sağ önde oynatmayı düşünüyoruz"

"Efkan Bekiroğlu'nun kalitesi çok yüksek"

"Adana Demirspor için biraz daha kolay olsun diye başkanımız jest yaptı"

Patrick Kluivert: Genel olarak baktığınızda doğru bir sonuç

"İki takım da anlaşırsa neden ertelenmesin"

Mustafa AKIN - Ali DANAŞ / İSTANBUL, - Süper Lig'in 2'nci haftasında MKE Ankaragücü, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynadığı Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas ve Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert açıklamalarda bulundu.

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, kazanabilecekleri bir maç oynadıklarını belirterek, "Oyunun bütününe baktığınızda Ankaragücü karşılaşmayı kontrol eden taraftı. Çok pozisyona girdik. Bugün kazanabileceğimiz bir maçtı. Adana Demirspor ile oynamak kolay değildi. 1 puana seviniyoruz. Oyunda biraz karşı preslerde sorun yaşadık. Oyuncularımdan son derece memnunum. 2 transferimizin takıma dahil olmasıyla daha güçlü bir Ankaragücü izleteceğiz" dedi.

"MORUTAN'I SOL ÖNDE VEYA SAĞ ÖNDE OYNATMAYI DÜŞÜNÜYORUZ"

Tolunay Kafkas, Olimpiu Morutan transferi hakkında, "Bugün de dikkat ettiyseniz Kitsiou'yu önde oynattım. Transferlerimiz bundan sonra da olabilir. Morutan'ı sol önde veya sağ önde oynatmayı düşünüyoruz. Transferlerde tabii ki bana soruluyor. Ekip olarak çalışmayı seven biriyim. Hep beraber bu transferleri yapıyoruz" şeklinde konuştu.

"EFKAN BEKİROĞLU'NUN KALİTESİ ÇOK YÜKSEK"

Efkan Bekiroğlu'nun Ankaragücü'nde çok daha iyi çıkış yaptığını ifade eden Kafkas, "Umarım milli takıma kadar gider. Kalitesi çok yüksek. Biraz sakatlık geçirmişti, yeni yeni kendini bulmaya başladı. Kendini bulunca Ankaragücü'ne çok şey katacak. En iyi transferlerimizden biri" diye konuştu.

"ADANA DEMİRSPOR İÇİN BİRAZ DAHA KOLAY OLSUN DİYE BAŞKANIMIZ JEST YAPTI"

Kafkas, mücadelenin İstanbul'da oynanması hakkında ise "Adana Demirspor için biraz daha kolay olsun diye başkanımız jest yaptı. Avrupa kupalarında oynayan takımlarımız ülke puanı için çok değerli. Ben kendimin dışındaki olaylarda enerjimi başka şeyler için harcamıyorum" dedi.

PATRICK KLUİVERT: GENEL OLARAK BAKTIĞINIZDA DOĞRU BİR SONUÇ

Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert ise skorun doğru bir sonuç olduğunu ifade ederek, "Memnun değiliz sonuçtan tabii üzülüyoruz berabere kaldığımız için. Ama son haftalar da yoğun geçiyor. 3 tane önemli eksiğimiz de vardı ama bunların hiçbiri bahane değil. Takımdaki futbolcuların üç günde bir maç oynamaya alışıyor olması gerekiyor. Ankaragücü'nü de tebrik etmek lazım bizim gibi kora kor mücadele verdi. Kazanmak istiyorduk ama genel olarak baktığınızda doğru bir sonuç olarak değerlendirebiliriz" dedi.

"İKİ TAKIM DA ANLAŞIRSA NEDEN ERTELENMESİN"

Patrick Kluivert, Avrupa maçlarından dolayı fikstürün ertelenme durumuyla ile ilgili yöneltilen soruya, "Federasyonun uyguladığı bir fikstür var sonuçta. Ben oynamak isterim ama iki takım da anlaşırsa neden ertelenmesin. Önceliğimiz Genk maçına konsantre olmak ve istediğimizi orada vermek" diye konuştu.