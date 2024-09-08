Tokyo'yu 2'ye katladık! Ay-yıldızlılar Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda rekor kırdı

Türkiye, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda tarihinin en iyi paralimpik oyunlarını geçirdi. Ay-yıldızlılar, altın ve toplam madalya sayısında rekor kırdı.

6'SI ALTIN, TOPLAMDA 28 MADALYA

Fransa'nın başkenti Paris'te 28 Ağustos'ta açılış töreniyle başlayan, bugünkü kapanış töreniyle sona erecek organizasyonda tarihi başarı elde etti. Oyunların son gününde karşılaşması olmayan milli sporcular, oyunları 6 altın, 10 gümüş, 12 bronz madalyayla tamamladı. Toplamda ise 28 madalya alan milliler, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nı rekorla tamamladı.

TOKYO'YU 2'YE KATLADI

Birçok açıdan tarihe geçen organizasyonda 6 altın madalyayla Rio 2016'daki 3 altın madalyayı 2 kat geçen Türkiye, Tokyo 2020'de kazandığı toplam madalya sayısını da neredeyse 2'ye katladı ve oyunları 28 madalyayla bitirdi.

TÜRKİYE'NİN MADALYALARI

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanan milli sporcular ve branşları şöyle;