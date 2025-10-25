Haberler

Tokyo 2025 Deaflympics: Türkiye 186 Sporcu ile Katılacak

Türkiye, 15-26 Kasım 2025 tarihleri arasında Japonya'nın Tokyo şehrinde düzenlenecek 25. Deaflympics Olimpiyatları'na 18 branşta toplam 186 sporcu ile katılacak. Milli Takım Koordinasyon Programı kapsamında sporcular, uluslararası arenada ülkemizi temsil etme heyecanını yaşıyor.

Türkiye, 15-26 Kasım 2025 tarihleri arasında Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek 25. Deaflympics Olimpiyatları 18 branşta toplam 186 sporcu ile katılım sağlayacak.

Tokyo 2025 Deaflympics Olimpiyatları öncesinde düzenlenen Milli Takımlar Koordinasyon ve Motivasyon Programı Yalova'nın Termal ilçesindeki bir otelde gerçekleştirildi. Programa atletizm, atıcılık, badminton, basketbol, bowling, futbol, güreş, oryantiring, bisiklet, yüzme, tenis, masa tenisi, judo, karate, taekwondo, hentbol, voleybol ve golf branşlarında şampiyonada boy gösterecek milli sporcular katıldı.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Dursun Gözel, sporculara hitaben yaptığı konuşmada, "Sizler 18 farklı branşta ülkemizi temsil edecek 186 kahramansınız. Her biriniz terinizin son damlasına kadar bu bayrağı Tokyo semalarına taşıyacaksınız. Biz sadece madalya değil, inancı, azmi, disiplini ve Türk sporunun da gururunu temsil edeceğiz. Unutmayın, her antrenman, her mücadele Tokyo'daki başarı hikayemizin satırlarını yazacaktır. Bizim hikayemiz sessiz ama güçlü yankısı olacaktır. Çünkü biz duymadan da duyurmayı bilen bir milletiz. Tokyo'ya sadece yarışmaya değil, birlik olmaya, kenetlenmeye, bayrağımızı tüm cihana tanıtmaya gidiyoruz. Birlikte çıktığımız bu yolda birlikte kazanacağız" dedi.

"Tokyo bizim için hasat zamanı"

Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Hakan Bebek ise, "Uzun geçen bu hazırlığın, bu emeğin, bu çabanın artık hasat zamanı geldi. Tokyo bizim için hasat zamanı. İnanıyorum ki ülkemizi, bayrağımızı en iyi şekilde Tokyo'da temsil etmek için buradaki herkes elinden gelen her türlü mücadeleyi verecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı, özellikle 2000 yılından sonra yapmış olduğu spor yatırımlarıyla, Bakanımız Osman Bey başkanlığındaki yeni yol haritası doğrultusunda birçok sloganımızla gerçekten çok büyük başarılara imza atarak başarı ivmesini yukarı doğru taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

"Bayrağımızı orada dalgalandırmak istiyorum"

Milli tekvando sporcusu Didem Kirazcı, Tokyo'da mücadele edecek olmanın heyecanını yaşadığını belirterek, "Tokyo'ya gideceğim için çok heyecanlıyım. Gururluyum, mutluyum. Bayrağımızı orada dalgalandırmak istiyorum. Kamp süresi boyunca başta Erkan hocam olmak üzere destek sağlayan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"Tokyo'da ülkemiz için savaşacağız"

Milli güreşçi Ahmet Talha Akıncı ise, "Ben Güreş Milli Takım sporcusuyum. Derecelerim, başarılarım var. Burada olduğum için çok mutluyum. Bu süre zarfında çok fedakarlıklar yapıldı. Ailemizden uzak kaldık. Son kampımızı yapacağız. Tokyo'da ülkemiz için savaşacağız. Altın madalyamızı alacağız" ifadelerini kullandı. - YALOVA

