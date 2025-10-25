Tokyo 2025 Deaflympics için Motivasyon Programı Düzenlendi

TOKYO 2025 Deaflympics Olimpiyatları öncesi Yalova'da Milli Takımlar Koordinasyon ve Motivasyon Programı düzenlendi. Programda konuşan Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Dursun Gözel, " Tokyo'ya sadece yarışmaya değil birlik olmaya, kenetlenmeye, bayrağımızı tüm cihana tanıtmaya gidiyoruz. Birlikte çıktığımız bu yolda birlikte kazanacağız" dedi.

Tokyo 2025 Deaflympics Olimpiyatları öncesinde düzenlenen Milli Takımlar Koordinasyon ve Motivasyon Programı Termal ilçesindeki bir otelde gerçekleştirildi. Toplantıya; Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Dursun Gözel, Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Hakan Bebek, 186 sporcu ve antrenörleri katıldı. Konuşmaların ardından toplantı, soru cevap bölümü ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından son buldu. Türkiye'nin olimpiyatlara 186 sporcuyla; Atletizm, Atıcılık, Badminton, Güreş, Oryantiring, Bisiklet, Yüzme, Tenis, Masa Tenisi, Judo, Karate gibi toplamda 18 branşta katılım sağlanacağı öğrenildi.

TÜRKİYE İŞİTME ENGELLİLER SPOR FEDERASYONU BAŞKANI DURSUN GÖZEL: HİKAYEMİZ SESSİZ AMA GÜÇLÜ YANKISI OLACAKTIR

Programda konuşan Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Dursun Gözel, "Sizler 18 farklı branşta ülkemizi temsil edecek 186 kahramansınız. Her biriniz terinizin son damlasına kadar bu bayrağı Tokyo semalarına taşıyacaksınız. Biz sadece madalya değil, inancı, azmi, disiplini ve Türk sporunun da gururunu temsil edeceğiz. Unutmayın her antrenman, her mücadele Tokyo'daki başarı hikayemizin satırlarını yazacaktır. Bizim hikayemiz sessiz ama güçlü yankısı olacaktır. Çünkü biz duymadan da duyurmayı bilen bir milletiz. Tokyo'ya sadece yarışmaya değil birlik olmaya, kenetlenmeye, bayrağımızı tüm cihana tanıtmaya gidiyoruz. Birlikte çıktığımız bu yolda birlikte kazanacağız" ifadelerini kullandı.

SPOR HİZMETLERİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI HAKAN BEBEK: TOKYO BİZİM İÇİN HASAT ZAMANI

Tokyo'nun hasat zamanı olduğunu belirten Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Hakan Bebek, "Uzun geçen bu hazırlığın, bu emeğin, bu çabanın, artık hasat zamanı geldi. Tokyo bizim için hasat zamanı. İnanıyorum ki ülkemizi bayrağımızı en iyi şekilde Tokyo'da temsil etmek için buradaki herkes elinden gelen her türlü mücadeleyi verecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı özellikle 2000 yılından sonra yapmış olduğu spor yatırımları Bakanımız Osman bey başkanlığındaki yeni yol haritası doğrultusunda bir çok sloganımızla gerçekten çok büyük başarılara imza atarak başarı ivmesini yukarı doğru taşımaktadır" diye konuştu.

'BAYRAĞIMIZI ORADA DALGALANDIRMAK İSTİYORUM'

Tokyo'ya gideceği için gururlu olduğunu dile getiren Milli Sporcu Didem Kiraz, "Tokyo'ya gideceğim için çok heyecanlıyım. Gururluyum, mutluyum. Bayrağımızı orada dalgalandırmak istiyorum. Kamp süresi boyunca başta Erkan hocam olmak üzere destek sağlayan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

'ALTIN MADALYAMIZI ALACAĞIZ'

Altın madalya hedefinin olduğunu söyleyen Milli Sporcu Ahmet Talha Akıncı, "Ben Güreş Milli Takım sporcuyum. Derecelerim, başarılarım var. Burada olduğum için çok mutluyum. Bu süre zarfı içerisinde çok fedakarlıklar yapıldı. Ailemizden uzak kaldık. Son kampımızı yapacağız. Tokyo'da ülkemiz için savaşacağız. Altın madalyamızı alacağız" ifadelerini kullandı.