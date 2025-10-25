Haberler

Tokyo 2025 Deaflympics için Motivasyon Programı Düzenlendi

Tokyo 2025 Deaflympics için Motivasyon Programı Düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yalova'da gerçekleştirilen Milli Takımlar Koordinasyon ve Motivasyon Programı'nda, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Dursun Gözel, Tokyo'ya birlik ve zafer için gideceklerini belirtti. 186 sporcu, 18 branşta Türkiye'yi temsil edecek.

TOKYO 2025 Deaflympics Olimpiyatları öncesi Yalova'da Milli Takımlar Koordinasyon ve Motivasyon Programı düzenlendi. Programda konuşan Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Dursun Gözel, " Tokyo'ya sadece yarışmaya değil birlik olmaya, kenetlenmeye, bayrağımızı tüm cihana tanıtmaya gidiyoruz. Birlikte çıktığımız bu yolda birlikte kazanacağız" dedi.

Tokyo 2025 Deaflympics Olimpiyatları öncesinde düzenlenen Milli Takımlar Koordinasyon ve Motivasyon Programı Termal ilçesindeki bir otelde gerçekleştirildi. Toplantıya; Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Dursun Gözel, Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Hakan Bebek, 186 sporcu ve antrenörleri katıldı. Konuşmaların ardından toplantı, soru cevap bölümü ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından son buldu. Türkiye'nin olimpiyatlara 186 sporcuyla; Atletizm, Atıcılık, Badminton, Güreş, Oryantiring, Bisiklet, Yüzme, Tenis, Masa Tenisi, Judo, Karate gibi toplamda 18 branşta katılım sağlanacağı öğrenildi.

TÜRKİYE İŞİTME ENGELLİLER SPOR FEDERASYONU BAŞKANI DURSUN GÖZEL: HİKAYEMİZ SESSİZ AMA GÜÇLÜ YANKISI OLACAKTIR

Programda konuşan Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Dursun Gözel, "Sizler 18 farklı branşta ülkemizi temsil edecek 186 kahramansınız. Her biriniz terinizin son damlasına kadar bu bayrağı Tokyo semalarına taşıyacaksınız. Biz sadece madalya değil, inancı, azmi, disiplini ve Türk sporunun da gururunu temsil edeceğiz. Unutmayın her antrenman, her mücadele Tokyo'daki başarı hikayemizin satırlarını yazacaktır. Bizim hikayemiz sessiz ama güçlü yankısı olacaktır. Çünkü biz duymadan da duyurmayı bilen bir milletiz. Tokyo'ya sadece yarışmaya değil birlik olmaya, kenetlenmeye, bayrağımızı tüm cihana tanıtmaya gidiyoruz. Birlikte çıktığımız bu yolda birlikte kazanacağız" ifadelerini kullandı.

SPOR HİZMETLERİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI HAKAN BEBEK: TOKYO BİZİM İÇİN HASAT ZAMANI

Tokyo'nun hasat zamanı olduğunu belirten Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Hakan Bebek, "Uzun geçen bu hazırlığın, bu emeğin, bu çabanın, artık hasat zamanı geldi. Tokyo bizim için hasat zamanı. İnanıyorum ki ülkemizi bayrağımızı en iyi şekilde Tokyo'da temsil etmek için buradaki herkes elinden gelen her türlü mücadeleyi verecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı özellikle 2000 yılından sonra yapmış olduğu spor yatırımları Bakanımız Osman bey başkanlığındaki yeni yol haritası doğrultusunda bir çok sloganımızla gerçekten çok büyük başarılara imza atarak başarı ivmesini yukarı doğru taşımaktadır" diye konuştu.

'BAYRAĞIMIZI ORADA DALGALANDIRMAK İSTİYORUM'

Tokyo'ya gideceği için gururlu olduğunu dile getiren Milli Sporcu Didem Kiraz, "Tokyo'ya gideceğim için çok heyecanlıyım. Gururluyum, mutluyum. Bayrağımızı orada dalgalandırmak istiyorum. Kamp süresi boyunca başta Erkan hocam olmak üzere destek sağlayan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

'ALTIN MADALYAMIZI ALACAĞIZ'

Altın madalya hedefinin olduğunu söyleyen Milli Sporcu Ahmet Talha Akıncı, "Ben Güreş Milli Takım sporcuyum. Derecelerim, başarılarım var. Burada olduğum için çok mutluyum. Bu süre zarfı içerisinde çok fedakarlıklar yapıldı. Ailemizden uzak kaldık. Son kampımızı yapacağız. Tokyo'da ülkemiz için savaşacağız. Altın madalyamızı alacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Real Madrid'den Kenan Yıldız'a çılgın teklif hazırlığı

Dünya devinden Kenan'a 100 milyon euro'luk çılgın teklif
Yüzyılın konut projesi! İşte başvuru ücreti ve teslim tarihi

Yüzyılın konut projesi! İşte başvuru ücreti ve teslim tarihi
Yakınları, 85 yaşındaki kadını hastanede terk etti

Okurken utandık! Günün vicdanları yaralayan haberi Çorum'dan
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki İstanbul anketi

Erdoğan'ın masasındaki İstanbul anketi! Canlı yayında rakam verdi
Real Madrid'den Kenan Yıldız'a çılgın teklif hazırlığı

Dünya devinden Kenan'a 100 milyon euro'luk çılgın teklif
Ünlü oyuncuların bölüm başına aldığı ücretler dudak uçuklattı

Ünlü oyuncuların bölüm başına aldığı ücretler dudak uçuklattı
Bomba iddia! Ali Koç köklü kulübü satın alıyor

Geri dönüyor! Köklü kulübü satın alacak
Beşiktaş'ta 1 yıldız isim, sarı kart görmesi halinde Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek

Fenerbahçe öncesi tehlike! Kart görürse derbide olmayacak
3 yıl sonra duş alıp tıraş olan Barış'a teşhis koyuldu

3 yıl sonra duş alıp tıraş olan Barış'a teşhis koyuldu
Akaryakıta gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti

Gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti
Karla karışık yağmur geliyor! Meteoroloji'den 12 kente sarı kodlu uyarı

Tüm yurdu vuracak! Uyarılar peş peşe geldi
Terör örgütü PKK: Yarın tarihi bir adım atacağız

Erdoğan-DEM görüşmesi öncesi PKK'dan yeni hamle
Galatasaray'da alarm! Trabzonspor maçı öncesi 1 isim sarı kart sınırında

Galatasaray'da alarm! Yıldız isim kart görürse derbide yok
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.