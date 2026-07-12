Haberler

Tokat'ta Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası Bölge Elemeleri yapıldı

Tokat'ta Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası Bölge Elemeleri yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TGTOF tarafından düzenlenen Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası Bölge Elemeleri, Tokat'ta 362 sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Dereceye girenler, Amasya ve Kütahya'daki finallere katılacak.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) tarafından organize edilen Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası Bölge Elemeleri, Tokat'ta yapıldı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Stadyumu'nda yapılan organizasyona, 362 sporcu katıldı. Yarışmada dereceye girenler Amasya ve Kütahya'da yapılacak finallere katılacak.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz, AA muhabirine, Tokat'taki yarışların 2 gün sürdüğünü belirtti.

Açık hava puta bölge elemelerinin aynı anda 5 ilde eş zamanlı yapıldığını anlatan Toksöz, "O 5 ilden biri de Tokat. Burada şu anda 362 sporcu var ama 5 ilde toplamda 2 bin 800'ün üstünde sporcu var. Burada derece alan sporcular, Kütahya ve Amasya'daki Türkiye finallerine gitmeye hak kazanacak." dedi.

Müsabakalarda finallere kalmak için okçuların atış yaptığını anlatan Toksöz, "Burada Trabzon, Amasya, Artvin, Çorum, Erzincan, Ordu, Samsun, Sinop, Sivas, Tokat, Yozgat'tan sporcular var." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu
Haluk Levent'ten depremzedeler için alınan evlerle 60 milyon dolarlık vurgun

Depremzedeler için alınan evleri bakın ne yapmışlar?
990 milyon TL'lik bahis! İşte Haluk Levent'e yöneltilen suçlamalar

Suçlamalar çok ağır! Oynadığı bahis öyle böyle değil

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'li senatörün ölümü İran medyasında sevinç dalgası oluşturdu

ABD'li senatörün ölümünü müjde olarak duyurdular
Dünya Kupası'ndan elendi, soluğu Türkiye'de aldı! 600 bin liralık hesap ödedi

Kupadan elendi, soluğu Türkiye'de aldı! Ödediği hesap dudak uçuklattı
Al Ittihad forması giyen En-Nesyri'ye yol göründü

Sen bu hallere düşecek adam mıydın?
Greenwood'dan sonra yeni bir yıldız daha! Kerem Aktürkoğlu'nun yerine gelecek

Greenwood'dan sonra yeni bir yıldız daha! Kerem'in yerine gelecek
Kiraz yedikten sonra rahatsızlanan kadın da eşinin ardından hayatını kaybetti

Yedikleri meyve, karı kocanın sonu oldu
7 yıl boyunca eşinin parmaklarını ısırdı! Doktorların bile beklemediği mucize gerçek oldu

7 yıl boyunca eşinin ayak parmaklarını ısırdı! Mucize gerçek oldu
16. ayrılık gerçekleşti! Pape Thiaw'ın da fişini çektiler

Tüm ülkenin hedefindeydi: Onun da fişini çektiler