Tokat'ta Dünya Şampiyonu Nesrin Baş'ın Olimpiyat Hedefi

Tokat'ta yaşayan 21 yaşındaki Nesrin Baş, iki kez dünya şampiyonu olmasının ardından olimpiyat şampiyonluğu için çalışmalara başladı. En başta kızının güreş yapmasına karşı olan baba Ali Baş ise Hint yapımı 'Dangal' isimli filmi izledikten sonra fikrini gösterdi. Baba Baş, şimdi kızının en büyük destekçisi.

U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda 68 kilogramda dünya şampiyonu olan Nesrin Baş, olimpiyatlarda altın madalya alabilmek için çalışmalara başladı. U23 Dünya Güreş Şampiyonası tarihinde kadınlarda üst üste ikinci kez dünya şampiyonluğunu alan ilk kadın sporcu olarak tarihe adını yazdıran Nesrin Baş'ın hayat hikayesi, Hint yapımı 'Dangal' isimli film ile olan benzerliğiyle dikkat çekiyor. Milli sporcu, babasının güreş yapmasına karşı çıkmasına rağmen gizli şekilde sporuna devam etti. Bu süre zarfında baba Ali Baş, Dangal filmini izlemesiyle fikrini değiştirdi. Baş, şu an en büyük destekçisinin babası olduğunu belirtti.

Nesrin Baş: "Hedefim olimpiyat şampiyonu olmak"

Hedefinin olimpiyat şampiyonluğu olduğunu belirten Nesrin Baş, "Cumhuriyetimizin 100. yılında ikinci kez dünya şampiyonu olmaktan ve tarih yazmaktan gurur duyuyorum. Hedefim her zaman bayrağımızı zirvede dalgalandırmak ve İstiklal Marşımızı okutmak. Türk kadınının gücünü gösterdiğim için çok mutluyum. İlk olarak beden eğitimi hocamın tavsiyesiyle başladım. 'Senin ellerin büyük, iyi el ense çekersin' dedi. Benim güreş yapmam için uygun fiziğe sahip olduğumu söyledi. İlk zamanlarda babam izin vermiyordu ancak şu an en büyük destekçim babam, her konuda destek oluyor. Hedefim olimpiyat şampiyonu ve büyükler Avrupa şampiyonu olmak, bu yönde de çalışmalarıma devam ediyorum" şeklinde konuştu.

Ali Baş: "Ben karşı çıktım ama benden gizli şekilde gidiyormuş"

Dangal filmi ile aynı durumu paylaştıklarını dile getiren baba Ali Baş da, "Kızımın iki kez dünya şampiyonu olmasından çok gururluyum. İyi ki bu spora başlamış. Kızım çocukken de hiç yerinde durmazdı, hareketiydi. Güreşçilik bizim ailemizde geçmişten gelen bir şey, büyük babalarımız da güreşçiydi. İlk başta erkekler gibi açık giyinecekler sanıyordum. Açık sandığım için karşı çıkıyordum. Okulda başladığını duydum, ben karşı çıktım ama benden gizli şekilde gidiyormuş. Ben bunu öğrenince okula gittim. Öğretmene ve müdür beye kızım güreşmeyecek dedim. Öğretmeni bana Dangal isimli bir film var, onu izle dedi. Senin hikayen aynı ona benziyor dedi. Onu izledikten sonra durumumuz aynı olduğunu gördüm, kızıma da her konuda yanında olduğumu söyledim" ifadelerini kullandı. - TOKAT