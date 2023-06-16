Tokat Plevnespor, Teknik Direktör Semih Tokatlı ile devam edecek

Tokat Belediye Plevnespor futbol takımı, yeni sezonda da Teknik Direktör Semih Tokatlı ile yoluna devam etme kararı aldı. Takımın yapacağı transferler konusunda Başkan Eyüp Eroğlu, "Her zaman ifade ettiğimiz gibi içerisinde arkadaşlığın üst düzeyde olduğu, başarıyı hedefleyen kolej ruhunda bir takım bizim önceliğimiz" dedi. Teknik Direktör Semih Tokatlı da "Bu başarıda bütün Tokatlıların emeği var. Şehrimiz daha üst ligleri hak ediyor" açıklamasında bulundu.

Tokat Plevnespor, yeni sezonda da Teknik Direktör Semih Tokatlı ile yoluna devam etme kararı aldı.

2022-2023 sezonunda Bölgesel Amatör Lig'de şampiyon olarak TFF 3. Lig'e yükselen Tokat Belediye Plevnespor futbol takımı, yeni sezonda da Teknik Direktör Semih Tokatlı ile yoluna devam etme kararı aldı. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nun hazır bulunduğu imza töreninde Tokat Belediye Plevnespor Teknik Direktörü Semih Tokatlı ile 2023-2024 sezonunu kapsayan bir yıllık imza atıldı.

Eyüp Eroğlu : "Başarımızın önemli aktörlerinden biri oldu"

İmza töreninde konuşan Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu "Semih hocamızla 2005 yılında şampiyonluk yaşamıştık. Sonrasında başka bir takıma gitmiş, hikayesi yarım kalmıştı. Bu hikayeyi devam ettirelim demiştik. Kendisi Süper Lig'den Alanyaspor'dan takımımıza gelmişti. Şampiyonluğu elde ederek yeniden profesyonel lige yükselen futbol takımımız Tokat Belediye Plevnespor'daki başarımızın önemli aktörlerinden biri oldu. Yeni sezonda da hocamızla devam kararı aldık. Kendisine, ekibine biz güveniyoruz. Taraftarlarımızın da güvendiğini biliyoruz. Yeni sezonda başarılar diliyorum" dedi.

"Aynı prensiplerle hareket ediyoruz, etmeye devam edeceğiz"

Takımın yapacağı transferler konusunda sorulan soruyu cevaplayan Başkan Eroğlu, "Her zaman ifade ettiğimiz gibi içerisinde arkadaşlığın üst düzeyde olduğu, başarıyı hedefleyen kolej ruhunda bir takım bizim önceliğimiz. Geçtiğimiz sezonda bunun meyvesini almıştık. Taraftarlarımızı mutlu etmeyi başarmıştık. Yine aynı prensiplerle hareket ediyoruz, etmeye devam edeceğiz. Şimdi hocamızla imzaladık. Tokat Belediye Plevnespor takımımızın hem mali yönden başarısında, hem sportif yönden başarısında kurduğumuz kurumsal yapının güçlü etkileri olduğunu biliyoruz. Transfer sezonunda yeni sezon kadromuzu kurarken yine prensipli, başarı hedefleri olan çalışmalar yapacağız. Taraftarlarımıza, Tokat'ımıza layık bir sezon geçirmek istiyoruz. Hocamızın imzasını atması ile birlikte çalışmalarımızı hızlandıracağız. İnşallah, taraftarlarımızın, bütün Tokatlı hemşerilerimizin güçlü desteğini arkamıza alarak güzel bir sezon geçirmeyi istiyoruz. Takımımıza yeni sezonda başarılar diliyorum" diye konuştu.

Semih Tokatlı: "Başarılı bir sezon yaşayarak takımımızı TFF 3. Lig'e çıkardık"

Teknik Direktör Semih Tokatlı da imza töreni sonrasında yaptığı konuşmasında, "Öncelikle Başkanımız Eyüp Eroğlu'na, İsmet Yiğit Bey'e, Mehmet Elibol Bey'e ve tüm yönetimdeki arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Evet, bu şehri bizler de çok seviyoruz. Geçen sezon çok uyumlu ve başarılı bir sezon yaşayarak takımımızı TFF 3. Lig'e çıkardık. Bu başarıda bütün Tokatlıların emeği var. Şehrimiz daha üst ligleri hak ediyor. İnşallah bu sene de oynadığımız başarılı futbolun üzerine koyarak yine taraftarımızı mutlu edecek sonuçlara imza atmak istiyoruz. Elimizden gelen gayreti fazlasıyla göstereceğimizden emin olabilirsiniz. Bu ligin tabii ki havası farklı olacak, ama biz de Tokat Belediye Plevnespor'uz. Şehrimiz bütünleştiği zaman başarı da yine gelecektir. Allah'tan hepimiz için sağlıklı, sakatlıksız başarılı bir sezon geçirmeyi diliyorum" cümlelerine yer verdi. - TOKAT