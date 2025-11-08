Haberler

TOFAŞ, Bursaspor Basketbolu 84-70 Mağlup Etti

TOFAŞ, Bursaspor Basketbolu 84-70 Mağlup Etti
Güncelleme:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde TOFAŞ, 7. haftada evinde Bursaspor Basketbol'u 84-70'lik skorla geçerek önemli bir galibiyet elde etti.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Ali Şakacı, Serdar Ünal, Murat Ciner

TOFAŞ: Perez 9, Yiğitcan Saybir 4, Blazevic 9, Besson 20, Furkan Korkmaz 9, Özgür Cengiz 4, Whaley 7, Efe Postel, Tolga Geçim 9, Kidd 8, Lewis 2, Thomasson 3

Bursaspor Basketbol : Childress 8, Parsons 5, Berk Akın 2, Kononstuk 13, Nnoko 8, Göksenin Köksal 4, Bora Satır 2, Delaurier 9, Crawford 13, Yasukan Onar 1, King 5

1. Periyot: 20-21

Devre: 43-41

3. Periyot: 69-54

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında TOFAŞ, evinde Bursaspor Basketbol'u 84-70 yendi.

Kaynak: AA / Sergen Sezgin - Spor
