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TOFAŞ, Anadolu Efes'i 77-70 Yenerek Namağlup Liderliğini Sürdürüyor

TOFAŞ, Anadolu Efes'i 77-70 Yenerek Namağlup Liderliğini Sürdürüyor
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında TOFAŞ, Anadolu Efes'i 77-70 mağlup ederek namağlup liderliğini sürdürdü. Maç, her iki takımın da etkili oyun sergilediği anlarla dolu geçti.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Yener Yılmaz, Ali Şakacı, Nazlı Çisil Güngör

TOFAŞ: Reed 26, Perez 15, Yiğitcan Saybir 16, Pasecniks 5, Obrien 4, Trifunovic 4, Berk Demir 3, Bankston 4, Cem Küçüközkan, Özgür Cengiz

Anadolu Efes : Beaubois 5, Hollatz, Ercan Osmani 8, Oturu 8, Erkan Yılmaz 3, Nwora 17, Bryant 16, Rıdvan Öncel 5, Smits 2, Poirier 6, Doğuş Özdemiroğlu

1. Periyot: 18-17

Devre: 39-40

3. Periyot: 59-54

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında TOFAŞ, Anadolu Efes'i 77-70 yenerek namağlup liderliğini sürdürdü.

Karşılaşmaya hızlı başlayarak Obrien ve Reed ikilisiyle sayılar üreten TOFAŞ, ilk 5 dakikayı 11-7 üstün geçti. Anadolu Efes, Oturu'nun hızlı hücumlardan bulduğu sayılarla 9. dakikada skor üstünlüğünü eline geçirse de (15-17) TOFAŞ, çeyreği 18-17 önde tamamlandı.

Savunmaların sertleştiği ve 24 saniyelerin set hücumlarıyla kullanıldığı ikinci periyotta, Nwora'nın sayı ve asistleriyle daha etkili bir oyun sergileyen Anadolu Efes, 15. dakikayı 33-28 önde geçti. Sürenin kalanı karşılıklı basketlerle geçerken, soyunma odasına Anadolu Efes'in 40-39 üstünlüğüyle gidildi.

Üçüncü çeyrekte Yiğitcan Saybir'in dış isabetleri ve Reed'in sayılarıyla parkede etkisini arttıran TOFAŞ, 28. dakikada 9-0'lık seri yakalayarak, farkı 8 sayıya (54-49) çıkardı. Anadolu Efes'in kısa oyuncularını iyi savunan Bursa temsilcisi, rakibine kolay şansı tanımadı ve final periyoduna 59-54 önde girdi.

Son periyotta Yiğitcan Saybir, Perez ve Reed üçlüsünden aldığı skor katkısıyla farkı korumaya çalışan TOFAŞ karşısında Anadolu Efes, Poirier ve Rıdvan Öncel ile sayılar buldu. Bitime 33 saniye kala konuk ekip Bryant'ın basketiyle farkı 3 sayıya (73-70) indirse de seyirci desteğini arkasına alan TOFAŞ, Reed ile Perez'in sayılarıyla salondan 77-70 galip ayrıldı.

TOFAŞ, ligdeki 9. maçını da kazanarak namağlup liderliğini sürdürdü.

Kaynak: AA / Sergen Sezgin - Spor
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