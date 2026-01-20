Haberler

TOFAŞ-Alba Berlin: 90-94

TOFAŞ-Alba Berlin: 90-94
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Basketbol Şampiyonlar Ligi Top 16 Turu J Grubu'nda TOFAŞ, Almanya temsilcisi Alba Berlin'e 90-94 mağlup oldu.

SALON: Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu

HAKEMLER: Julio Cesar Anaya Freile, Ariadna Chueca Moreno, Blaz Zupancic.

TOFAŞ: Jordan Floyd 21, Özgür Cengiz, Alex Perez 22, Yiğitcan Saybir 6, Isaiah Whaley 3, Efe Postel, Tolga Geçim 5, Lynn Kidd 2, Maxwell Lewis, Marek Blazevic 12, Hugo Besson 15, Furkan Korkmaz 3.

ALBA BERLIN: Sam Griesel 2, Malte Delow 18, Jack Kayil 16, Jonas Mattisseck 6, Moses Wood 10, J'Wan Roberts 13, Martynas Echodas 4, Martin Hermannsso 12, Norris Agbakoko 4, Anton Nufer, Bennet Hundt 2, Justin Bean 7.

1'İNCİ PERİYOT: 20-12

DEVRE: 43-34

3'ÜNCÜ PERİYOT: 68-60

Basketbol Şampiyonlar Ligi Top 16 Turu J Grubu 1'inci hafta karşılaşmasında TOFAŞ evinde Almanya temsilcisi Alba Berlin'e 90-94 mağlup oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Suriye ordusu, Süleyman Şah Türbesi'ni YPG'den temizledi

Türkiye için büyük önemi var! YPG, oradan da atıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fahriye Evcen'in son hali ağızları açıkta bıraktı

İmajını öyle bir değiştirdi ki! Son hali ağızları açıkta bıraktı
DEM Parti Sözcüsü Doğan: Bayrakla ilgili herhangi bir sorunumuz yoktur

Bayrak skandalıyla ilgili DEM Parti'den beklenen açıklama geldi
Pınar Altuğ, Bebek'teki dairesini 108 milyon liraya sattı

Pınar Altuğ Bebek'teki evini sattı, cebine giren para dudak uçuklattı
'Ayıp görülür' diye yıllarca bekledi, 81 yaşında tüm ezberleri bozdu

'Ayıp görülür' diye yıllarca bekledi, 81 yaşında tüm ezberleri bozdu
Fahriye Evcen'in son hali ağızları açıkta bıraktı

İmajını öyle bir değiştirdi ki! Son hali ağızları açıkta bıraktı
Yapay zeka, Galatasaray-Atletico Madrid maçının kazananını tahmin etti

Yapay zeka dev maçın kazananını tahmin etti
Av tüfeğiyle başından vurulan Hamza yaşamını yitirdi

Küçük Hamza'yı ailesi evde korkunç halde buldu