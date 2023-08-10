Türk Telekom'un dijital TV platformu Tivibu, en sevilen ligleri ekrana taşıyor. La Liga'dan Bundesliga'ya, Serie A'dan FA Cup'a birçok içeriğiyle Tivibu, yeni sezonda futbolun merkezi oluyor. Milli oyuncularımız Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Çağlar Söyüncü gibi isimlerin oynadığı ligleri seyircilerle bir araya getiren Tivibu'da yeni sezon 11 Ağustos'ta başlıyor.

Türk Telekom'un dijital televizyon platformu Tivibu, Avrupa'nın devlerini ekrana taşıyor. Real Madrid, Barcelona, Bayern Münih, Inter gibi takımların yer aldığı futbolun en sevilen liglerinden olan La Liga, Bundesliga, Serie A gibi daha birçok ligi seyirciyle bir araya getiren Tivibu'da, yeni sezonun ilk düdüğü 11 Ağustos'ta çalıyor. Maçlar Tivibu Spor ve S Sport ekranlarından canlı izlenebiliyor.

MİLLİ OYUNCULAR TİVİBU'DA

Avrupa'da Türkiye'yi temsil eden oyuncularımız Tivibu'nun geniş spor içerikleriyle ekrana taşınıyor. Serie A'nın en büyüklerinden Inter'in on numarası Hakan Çalhanoğlu ve Atalanta'lı Merih Demiral, La Liga'nın devi Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler ve Atletico'nun stoperi Çağlar Söyüncü, gelecek sezon Tivibu üzerinden S Sport ekranlarından canlı izlenebiliyor. 11 Ağustos'ta UD Almeria-Rayo Vallecano mücadelesiyle başlayacak olan La Liga'da temsilcilerimiz ilk hafta mücadelelerinde, Real Madrid-Athletic Bilbao ve Atletico Madrid-Granada maçlarında forma giyme şansı elde ediyorlar. Serie A'da ise 19 Ağustos'ta oynanacak ilk hafta maçlarında milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Inter, Monza karşısında sahaya çıkıyor. Merih Demiral ise Atalanta-Sassuolo maçında eski takımına karşı forma giyiyor.

BUNDESLİGA TİVİBU SPOR'DA

Birçok Türk oyuncunun yer aldığı Almanya'nın en üst ligi olan Bundesliga'da sezon 18 Ağustos'ta başlıyor. Werder Bremen-Bayern Münih maçıyla sezon açılışı yapacak olan Bundesliga'da, Fenerbahçe'de de forma giyen Kim Min Jae'nin oynaması bekleniyor. Hoffenheim'e transfer olan Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai ise Freiburg maçıyla ilk Bundesliga'ya çıkıyor. Bundesliga heyecanı sezon boyunca Tivibu Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.

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