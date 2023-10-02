TİKA, Ramallah'ta Askeri Spor Federasyonu için spor salonu kurdu

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki Askeri Spor Federasyonu için bir spor salonu kurdu. TİKA tarafından gerçekleştirilen projenin, Türkiye ve Filistin arasındaki tarihi ve kültürel bağların güçlendiğinin bir göstergesi olduğu belirtildi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki Askeri Spor Federasyonu için bir spor salonu kurdu.

TİKA Filistin Koordinatörlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, TİKA tarafından Ramallah kentinde Askeri Spor Federasyonu için kurulan spor salonunun açılış töreni gerçekleştirildi.

Törene Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer, Askeri Spor Federasyonu Başkanı Tuğgeneral Emel Halife, TİKA Filistin Koordinatörü Orhan Aydın, Kudüs Yunus Emre Kültür Merkezi Müdürü Cengiz Eroğlu ve federasyon yetkilileri katıldı.

Tuğgeneral Halife törende yaptığı konuşmada Filistin ve Türkiye arasındaki tarihi, kültürel bağlara değinerek, TİKA tarafından gerçekleştirilen projenin "bu bağların güçlenerek devam ettiğinin bir göstergesi olduğunu" belirtti.

Halife, proje için Türkiye Cumhuriyeti'ne, TİKA'ya ve Türk halkına şükranlarını sundu.

Filistin'in ilk Devlet Başkanı Yasir Arafat'ın talimatıyla 1994'te Filistin yönetiminin kuruluşundan sonra açılan Askeri Spor Federasyonu bünyesinde futbol, voleybol, atletizm, dövüş sanatları, okçuluk, masa tenisi, yüzme ve binicilik gibi birçok spor dalı bulunuyor.

Yurt içinde düzenlenen müsabakaların yanı sıra Askeri Federasyon üyesi sporcular ve takımlar yurt dışındaki turnuvalarda da Filistin'i temsil ediyor.

Federasyona bağlı sporcular ve takımların performanslarının iyileştirilmesi, düzenli bir antrenman programı oluşturulması ve bu sporcuların özel spor salonlarına gitmek için yaptığı harcamalardan tasarruf edilmesi amacıyla TİKA tarafından, kuruluşun Ramallah merkezinde atıl durumda bulunan bir salon tadilattan geçirilip, çeşitli spor ekipmanı temin edilerek bir spor salonu kuruldu.