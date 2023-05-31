TİKA'nın desteğiyle Afganistan Badminton Milli Takımı seçmeleri düzenlendi

Afganistan'da Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) desteğiyle düzenlenen Badminton Milli Takımı seçmeleri sonuçlandı. Yaklaşık 170 badminton tutkunu genç, milli takım forması giyebilmek için kıyasıya mücadele etti. Yapılan maçlar sonucu 16, 19 ve 20 yaş kategorilerinde seçilen 12'şer kişi, Badminton Milli Takımı'na girmeye hak kazandı. Tören, Taliban geçici hükümetinin Kültür ve Enformasyon Bakanlığı Gençlerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Hafız Muhammed Yunus Raşid, TİKA Kabil Koordinatörü Fazıl Akın Erdoğan, Türk Kızılay Afganistan Delegasyon Başkanı Farid Ahmet Ziya ve Türkiye Maarif Vakfı Afganistan Temsilcisi Ali Karagöz ile çeşitli Taliban yetkilileri katıldı.

Afganistan'da Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) desteğiyle düzenlenen Badminton Milli Takımı seçmeleri sonuçlandı.

Afganistan'da Taliban'ın yönetime gelmesinin ardından geri planda kalan badminton sporu, TİKA'nın desteğiyle yeniden canlandırıldı.

Ekonomik sorunlar nedeniyle yaklaşık 2 yıldır yapılamayan Afganistan Badminton Milli Takımı seçmeleri, TİKA'nın gerekli maddi imkanları sağlamasıyla tekrar düzenlendi.

Başkent Kabil'deki Jimnastik Stadyumu'nda 26-31 Mayıs'ta düzenlenen seçmelerde, yaklaşık 170 badminton tutkunu genç, milli takım forması giyebilmek için kıyasıya mücadele etti.

Yapılan maçlar sonucu 16, 19 ve 20 yaş kategorilerinde seçilen 12'şer kişi, Badminton Milli Takımı'na girmeye hak kazandı.

Ayrıca her kategoride ilk 3'e giren oyunculara şampiyonluk ödülü verildi.

Ödüller törenle sahiplerine takdim edildi

Jimnastik Stadyumu'nda düzenlenen törene, Taliban geçici hükümetinin Kültür ve Enformasyon Bakanlığı Gençlerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Hafız Muhammed Yunus Raşid, TİKA Kabil Koordinatörü Fazıl Akın Erdoğan, Türk Kızılay Afganistan Delegasyon Başkanı Farid Ahmet Ziya ve Türkiye Maarif Vakfı Afganistan Temsilcisi Ali Karagöz ile çeşitli Taliban yetkilileri katıldı.

TİKA Kabil Koordinatörü Erdoğan, Türkiye ve Afganistan'ın köklü tarihsel ilişkilere sahip olduğunu belirterek, TİKA'nın kalkınma projeleriyle Afganistan'ın gelişimine katkı sağlamaya devam ettiğini kaydetti.

Erdoğan, "Bu projeyi çok anlamlı buluyoruz çünkü genç kardeşlerimizin gözlerindeki ışıltıyı görebiliyorum. Ne kadar da anlamlı bir iş yaptığımızı anladım." diye konuştu.

Bakan Yardımcısı Raşid ise söz konusu yardımlar nedeniyle TİKA ve Türkiye'ye teşekkür etti.