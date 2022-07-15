THSF, Cumhuriyetin 100. yılında Dünya Hava Oyunları'nın Türkiye'de yapılmasını istiyor

Türkiye Hava Sporları Federasyonu (THSF) Başkanı Mehmet Akif Kalaycı, yamaç paraşütünde milli sporcuların önemli başarılar elde ettiklerini belirterek, Cumhuriyetin 100. yılında Dünya Hava Oyunları'nın Türkiye'de yapılmasını istediklerini belirtti.

Başkan Kalaycı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2017'de kurulan federasyonlarının araya Kovid-19 salgın sürecinin de girmesine rağmen hava sporları adına önemli yarış ve organizasyonlar yaptığını belirtti.

Yönetimleri döneminde hava sporlarında Türkiye'yi ulaştırmak istedikleri hedef için Kalaycı, şöyle konuştu:

"İlk hedefimiz ve seçimde bütün camiaya verdiğimiz söz şuydu: '2023 yılında Cumhuriyetin 100. yılında Dünya Hava Oyunları'nı Türkiye'de yapabilme arzumuz var. Cumhuriyetin 100. yılına yakışır bir şekilde gökyüzünü renklendirmek istiyoruz. Gökyüzünde yamaç paraşütü, balon, hava modelciliği, insansız hava araçları, yelken kanat, bütün branşlarımızın hepsini bu anlamda birden şahlandırmak istiyoruz. İkinci olarak da hava sporlarında Türkiye'de ilk 5 federasyonun içerisine girmek istiyoruz. Bilinen spor dalları arasında yamaç paraşütü ya da hava sporlarının olması hedefimiz. Bu hedefi gerçekleştirebilecek vizyoner bir kadro kurduk."

Artık hava sporları kulüplerinin önemli sporcular yetiştirdiğini ve bunların ciddi başarılar elde ettiklerini ifade eden Kalaycı, "En son Kazakistan Almata Taldikorgan'da yapılan yamaç paraşütü yarışlarında gençler hedef milli takımımızdan Kerem Dinçer birinci, Harun Karateke ikinci oldu. Kadınlarda da Merve Kanmaz ile ikincilik elde ettik." dedi.

"Yamaç paraşütü hedef milli takımımız Kazakistan'da 3. oldu"

Milli hava sporcularının gelecek adına çok umut verdiğini vurgulayan Kalaycı, "Bu sezon ilk yarışımızda Almanya'da sadece kadınlarda üçüncülük aldık ama bir sonraki Kazakistan yarışında gençlerde birinci ve ikinci, kadınlarda ikinci, takımlarda da üçüncü olduk. Kerem Dinçer, Harun Karateke, Merve Kanmaz, Ali Zaimoğlu, Emre Aktepe'den oluşan yamaç paraşütü hedef milli takımımız Kazakistan'da 3. oldu. Bu bizim için elle tutulur iyi bir başarı." ifadelerini kullandı.

Federasyon olarak en fazla kayıtlı sporcularının yamaç paraşütünde olduğunu aktaran Kalaycı, "Önümüzdeki günlerde Eskişehir'de hava modelciliği yarışmamız olacak. Sonra Karadeniz bölgesinde insansız hava araçları yarışmamız ve finali Teknofest'in içinde olacak." şeklinde konuştu.

Kendileri yönetime gelmeden önce yamaç paraşütünde sadece Türkiye Kupası ayaklarının yapıldığını aktaran Kalaycı, "Çok fazla talep olduğu için bölgesel yarışlar ve eğitim yarışmaları da açarak yarışma sayısını fazlalaştırdık, böylece her sporcumuz faaliyetlere katılabiliyor." dedi.

"Dünyada iyiye doğru gidiyoruz"

Uluslararası alanda yamaç paraşütü ve hava sporlarında Türkiye'nin nasıl söz sahibi olabileceğine yönelik soruya da Kalaycı, şu yanıtı verdi:

"Dünyada iyiye doğru gidiyoruz. Bu sezon yamaç paraşütü yarışlarını Eskişehir, İnegöl, Van, Erzincan, Bursa ve Çankırı'da yaptık, önümüzdeki hafta Tokat'ta yapacağız. Şimdiye kadar da yamaç paraşütünde yurt dışında Almanya'da ve Kazakistan'da hedef yarışına, geçen hafta Romanya'da mesafe yarışına katıldık, önümüzdeki hafta Kuzey Makedonya'da mesafe, yıl sonuna doğru da Slovenya'da hedef ve Meksika'da mesafe yarışıyla yılı bitireceğiz. Yurt dışında yamaç paraşütünde mesafe ve hedef kategorilerinde 6 müsabakaya katılıyoruz."

Kalaycı, milli sporcuları uluslararası yarışmalara hazırlamak için yeni projeler geliştirdiklerini de belirterek, "İmkanlarımız biraz daha iyileşince biz arkadaşlarımızı uluslararası yarışmaya gitmeden dünyanın neresine gideceksek oradaki iklim, coğrafya, klimatoloji Türkiye'nin neresine uygunsa aynı bölgede aynı hava şartlarıyla yarışabilsinler diye bir hafta öncesinden bir kampa davet edeceğiz. Ama şimdiye kadar bunu yapamadık." ifadelerini kullandı.

Çekya'nın yamaç paraşütü hedefte, Fransa'nın ise mesafede önde olduğunu belirten Kalaycı, "Sporcunun kondisyonuna ve o günkü hava şartlarına göre her şey değişebiliyor. Türkiye de hava sporlarında dünya sıralamasında ilk 5'e giriyor." değerlendirmesini yaptı.

AA / Spor