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Thomas Reis'ten Beşiktaş için olay yaratacak sözler

Thomas Reis'ten Beşiktaş için olay yaratacak sözler
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Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Beşiktaş ile golsüz berabere kaldıkları maçın ardından hakem kararlarını eleştirdi. Gördükleri kırmızı kartta ikinci sarı kartın doğru olmadığını savunan Alman çalıştırıcı, "Bugün sahadaki rakibimiz 11 kişiden fazlaydı" ifadelerini kullandı.

Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Alman teknik adam, müsabakadaki hakem kararlarına tepki gösterdi.

"İSTEDİKLERİMİZİ YAPAMADIK"

Karşılaşmayı değerlendiren Reis, "1 puan için çok mutluyuz. İlk yarının ilk 10-15 dakikası iyi değildik. Beşiktaş'ın oyuncuları içeri koşu yaparak rotasyon yaptığı için istediklerimizi yapamadık" dedi.

KIRMIZI KART KARARI

Kırmızı kart hakkında konuşan teknik adam "İkinci sarı kart kararı için mutsuzum. Bana göre faul bile değildi. 10 kişi ile savunma yapmak zorunda kaldık. Bugün sahadaki kararlardan memnun değilim" ifadelerini kullandı.

Takımın performansı hakkında konuşan teknik direktör Reis, "Sadece Kingsley'i değil bütün takımı tebrik ettim. Sahada birbirleri için mücadele ettiler, bu da sistemimize inandıklarını gösterir. Şimdi rejenerasyona geçmeliyiz çünkü dinlenmek için çok vaktimiz yok. Maalesef Rick bizim olamayacak bir sonraki maçta. Yine söylüyorum kırmızı kart kararı ile hemfikir değilim" ifadelerini kullandı.

"OYUNCULARIMA İLK MAÇI HATIRLATTIM"

Her maça kazanmak için çıktılarını belirten 51 yaşındaki çalıştırıcı "Maçtan önce yaptığımız toplantıda oyuncularıma ilk maçı hatırlattım. İlk yarıyı bu şekilde tamamladık. Her maçı kazanmak için oynuyoruz. Çok iyi bir rakibe karşı 10 kişi oynadık. Sezonun geri kalan kısmında performansımızı sürdürmek istiyoruz. İlk yarıdaki performansımızdan çok memnunum" dedi.

"RAKİBİMİZ 11 KİŞİDEN FAZLAYDI"

Son olarak maçtaki hakem hatalarına değinen Reis "Bugün sahadaki rakibimiz 11 kişiden fazlaydı" ifadeleriyle sözlerini noktaladı.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMelike Taştan:

Adam haklı salıncakçılar toplam 15 kişilerdi sahada...

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Haber YorumlarıFurkan Teke:

K.o.ç. ve m.acun provokatörleri yüzünden Türk futbolu kaosa sürükleniyor.

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