TGF Yerel 18 Yaş Altı Turu Gençler Antalya 2. Ayak Turnuvası Tamamlandı

Türkiye Golf Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen TGF Yerel 18 Yaş Altı Turu Gençler Antalya 2. Ayak turnuvası sona erdi. Turnuvada 44 sporcu mücadele etti.

Türkiye Golf Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen TGF Yerel 18 Yaş Altı Turu Gençler Antalya 2. Ayak turnuvası, sona erdi.

Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki Antalya Golf Kulübü sahalarında iki gün süren turnuvada, Olympos, Cornelia, National BGK, Regnum, Zeynep, Sueno, Antalya Bahçeşehir Koleji, Carya, Albatros, Antalya Gençler ve Taurus golf kulüplerinden 44 sporcu mücadele etti.

Erkekler grossda Carya Golf Kulübünden Latif Çam, 147 gross skorla birinci, Olympos Golf Kulübünden Berk İpeker 154 gross skorla ikinci, Zeynep Golf Kulübünden Rasim Efe Koca 155 gross skorla üçüncü oldu.

Genç kızlar grossda Regnum Golf Kulübünden Fatma Gül Kuş, 154 gross skorla birinci, National BGK'dan Ayşe Altıntaş 163 gross skorla ikinci, Carya Golf Kulübünden Fatma Kuş 165 gross skorla üçüncü sırada yer aldı.

Erkekler A kategorisinde Cornelia Golf Kulübünden Aybars Boz, 135 skorla birinci, Zeynep Golf Kulübü'nden Rasim Efe Koca 137 skorla ikinci, Carya Golf Kulübünden Latif Çam, 138 skorla üçüncü olurken, Genç kızlar A kategorisinde Regnum Golf Kulübünden Fatma Gül Kuş 139 skorla birinci, Carya Golf Kulübü'nden Fatma Kuş 140 skorla ikinci, National BGK'dan Ayşe Altıntaş 143 skorla üçüncü sırada turnuvayı tamamladı.

Erkekler B kategorisinde Antalya Bahçeşehir Koleji Spor Kulübünden Alperen Sülek, 89 stableford skorla birinci, Olympos Golf Kulübünden Gökbey Kızarmaz 83 stableford skorla ikinci, Sueno Golf Kulübü'nden İsmail Kaan Uygun 82 stableford skorla üçüncü oldu.

Genç Kızlar B kategorisinde Sueno Golf Kulübünden Sıla Çağlar 86 stableford skorla birinci, Olympos Golf Kulübü'nden Elif Nihal Boztaş, 77 stableford skorla ikinci, Antalya Bahçeşehir Koleji Spor Kulübünden Asya Altıntaş 74 stableford skorla üçüncü oldu.

TGF Yerel 18 Yaş Altı Turu Gençler Antalya 3. Ayak müsabakaları 10-11 Temmuz'da oynanacak.