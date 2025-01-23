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TFF Üst Klasman Temsilcisi Ferzende Emre, Fenerbahçe-Göztepe Maçında Görev Alacak

TFF Üst Klasman Temsilcisi Ferzende Emre, Fenerbahçe-Göztepe Maçında Görev Alacak
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Üst Klasman Temsilcisi Ferzende Emre, Süper Lig'de Fenerbahçe ve Göztepe takımları arasında oynanacak maçta önemli bir görev üstlenecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Üst Klasman Temsilcisi Ferzende Emre'ye, Süper Lig takımlarından Fenerbahçe-Göztepe maçında önemli görev verildi.

Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu 21. hafta karşılaşmalarının programı belli oldu. Karşılaşmaları yönetecek hakemler ve TFF temsilcilerinin açıklandığı programa göre oynanacak Fenerbahçe-Göztepe karşılaşmasında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Üst Klasman Temsilcisi Muşlu Ferzende Emre de görev alacak. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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