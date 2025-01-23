TFF Üst Klasman Temsilcisi Ferzende Emre, Fenerbahçe-Göztepe Maçında Görev Alacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Üst Klasman Temsilcisi Ferzende Emre'ye, Süper Lig takımlarından Fenerbahçe-Göztepe maçında önemli görev verildi.

Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu 21. hafta karşılaşmalarının programı belli oldu. Karşılaşmaları yönetecek hakemler ve TFF temsilcilerinin açıklandığı programa göre oynanacak Fenerbahçe-Göztepe karşılaşmasında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Üst Klasman Temsilcisi Muşlu Ferzende Emre de görev alacak. - MUŞ