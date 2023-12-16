Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) işbirliğinde düzenlenen Bölgesel Gelişim Semineri Kayseri'de yapılacak. Seminere Eylül ayında hayatını kaybeden Genç Futbol Antrenörü Fatih Türk'ün ismi verildi. Seminer online olarak düzenlenecek ve katılım zorunlu olacak.

TFF-TÜFAD Zorunlu Bölgesel Gelişim Semineri Kayseri'de yapılacak. Seminere Eylül ayı içerisinde kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden Genç Futbol Antrenörü FatihTürk'ün ismi verildi.

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) işbirliğinde düzenlenen Bölgesel Gelişim Semineri 23 AralıkCumartesi günü yapılacak. Online olarak düzenlenecek seminere Grassrotts C ve PRO Lisans dışındaki tüm lisans sahibi antrenörlerin katılımı zorunlu olacak. Seminer 5 puan üzerinden değerlendirilecek. TÜFAD Kayseri Şube Başkanı Ahmet Yıldız, sistemin 18 Aralık Pazartesi günü açılacağını söylerken, seminerin online yapılacağını aktardı. Başvuralar için 200 TL yatırılması gerektiğini dile getiren Ahmet Yıldız; "Gerekli hazırlıklarımızı tamamladık. Seminer programımız onaylandı. Tüm antrenörlerimizin seminer konusunda duyarlı olmalarını bekliyoruz" dedi.

TÜFAD Kayseri Şube Başkanı Ahmet Yıldız'ın konuşması ile başlayacak olan seminerin ilk kısmında Prof. Dr. Soner Akkurt, 'Spor Sakatlıkları ve Tedavi Süreçleri' konusunu anlatırken İletişim ve Güzelkonuşma Uzmanı Murat Özdeniz ise 'Sporda İletişim' konusunu işleyecek. Öğle arasından sonra geçilecek seminerin ikinci kısmı ise Profesyonelkaleci Antrenörü Hakan Polat'ın 'Kaleci Temel Eğitimi ve Antrenman Metotları' anlatımı ile başlayacak. Seminer TFF FGD Grassroots Müdürü ve Antrenör Eğitimcisi NurMustafa Gülen'in TFF UEFAAntrenör Eğitim Programları Yol Haritası ve 11x11 Saha Çalışmalarında Rehberlik dersleri ile tamamlanacak. - KAYSERİ