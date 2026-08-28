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TFF Tahkim Kurulu, Mahmut Uslu'nun cezasını kaldırdı

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Mahmut Uslu'nun hak mahrumiyeti ve para cezasını kaldırdı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Mahmut Uslu'nun hak mahrumiyeti ve para cezasını kaldırdı.

TFF'den yapılan açıklamada, futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklaması nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından Uslu'ya verilen 15 gün hak mahrumiyeti ve 2 milyon 500 bin lira para cezası kararının oyçokluğu ile kaldırıldığı belirtildi.

Kaynak: AA
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