TFF, Süper Lig Maçlarını Erteledi

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Türkiye Futbol Federasyonu, UEFA turnuvalarında ülkemizi temsil eden kulüplerin talepleri doğrultusunda, Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor, Kayserispor-Beşiktaş ve Fatih Karagümrük-RAMS Başakşehir maçlarını erteledi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in ilk haftasındaki Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor, Kayserispor- Beşiktaş ve Fatih Karagümrük-RAMS Başakşehir maçlarını erteledi.

TFF'den yapılan açıklamada, "Bu sezon ülkemizi UEFA turnuvalarında temsil eden kulüplerimiz ile yapılan istişareler ve kulüplerimizin talepleri doğrultusunda, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynanacak olan 3. eleme turu müsabakaları dikkate alınarak, Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor, Kayserispor-Beşiktaş ve Fatih Karagümrük-RAMS Başakşehir FK maçları federasyonumuz tarafından ileri bir tarihe ertelenmiştir. Bu vesileyle UEFA turnuvalarında ülkemizi temsil eden tüm kulüplerimize başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Federasyon, ertelenen üç karşılaşmanın oynanacağı tarihlerin daha sonra ilan edileceğini duyurdu.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
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