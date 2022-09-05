Süper Lig'de 9 haftalık program belli oldu! İşte dev derbilerin tarihleri

Süper Lig'de gelecek 9 haftanın programı belli oldu. TFF'nin açıkladığı programa göre derbi tarihleri de netlik kazandı. 2 Ekim Pazar günü saat 20.00'de Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. 5 Kasım Cumartesi saat 20.00'de ise Galatasaray ile Beşiktaş, Nef Stadı'nda karşılaşacak.