Süper Lig'de 9 haftalık program belli oldu! İşte dev derbilerin tarihleri
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Süper Lig'de gelecek 9 haftanın programı belli oldu. TFF'nin açıkladığı programa göre derbi tarihleri de netlik kazandı. 2 Ekim Pazar günü saat 20.00'de Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. 5 Kasım Cumartesi saat 20.00'de ise Galatasaray ile Beşiktaş, Nef Stadı'nda karşılaşacak.
TFF, Süper Lig'de önümüzdeki 9 haftanın programını açıkladı. Büyük heyecana sahne olacak birbirinden önemli derbilerin de tarihi belli oldu.
DERBİ TARİHLERİ BELLİ OLDU
TFF'nin açıkladığı programa göre,Ekim Pazar günü saat 20.00'de Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. 16 Ekim Pazar saat 20.00'de ise Trabzonspor, siyah-beyazlılarla deplasmanda karşılaşacak. 5 Kasım Cumartesi saat 20.00'de ise Galatasaray ile Beşiktaş, Nef Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
Süper Lig'de 9 haftalık program şöyle: